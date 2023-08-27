Die Welt: штрафные меры Запада привели к процветанию бизнеса по обходу санкций

С начала боевых действий Запад постоянно ужесточает и расширяет санкционный режим против России, но желаемого результата добиться не получается, пишет Die Welt. Единственное, к чему такая политика пока привела, так это процветанию бизнеса по обходу штрафных мер в Турции и странах бывшего Советского Союза. Ярче всего об этом свидетельствуют экспортные данные, которые где-то удвоились, а в некоторых случаях даже утроились, рассказывает немецкое издание.

С начала боевых действий на Украине ЕС последовательно ужесточал антироссийские санкции, пишет Die Welt. В Брюсселе запретили вывоз в страну продукции, которая может иметь военное назначение — в частности беспилотников, дорогих стиральных машин — а также комплектующих для нефтяной и газовой промышленности. Однако единственное, к чему такая политика пока привело, так это процветанию бизнеса по обходу штрафных мер Запада в Турции и странах бывшего Советского Союза.

Ярче всего об этом свидетельствуют торговые данные, продолжает немецкое издание. К примеру, с января по апрель 2023 года немецкий экспорт в страны СНГ увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом за 2021 год. Вывоз товаров в Казахстан даже утроился. Армения, Грузия, Узбекистан — везде ситуация выглядит схожим образом. При чём самый высокий рост касается как раз санкционной продукции, и его никак нельзя объяснить одним только увеличением спроса на внутреннем рынке. Так что эксперты предполагают, что большая часть товаров потом перепродаётся в Россию.

К примеру, с начала боевых действия Армения поставляет большому соседу гораздо больше автомобилей и технологий. Турция также превратилась в перевалочный пункт для запрещённой продукции. В списке тех, кто помогает Москве, представлена и Грузия, при чём для неё это очень «щекотливый шпагат», ведь страна официально стремиться в ЕС, хотя до сих пор не приобрела даже статус кандидата.

К тому же в 2008 году между Россией и Грузией произошёл конфликт, в результате которого Абхазия и Южная Осетия приобрели независимость. Но Тбилиси всё равно остаётся важным экономическим партнёром Москвы. В частности, грузины не присоединились к западным санкциям, хотя и обещали Брюсселю следить за транзитными перевозками. Также они запретили вывоз в Россию определённых товаров, например, автомобилей.

Но местные оппозиционные политики утверждают, что в тени горы Казбек высотой в 5000 метров, по европейскому маршруту Е117 западная продукция и деньги продолжают уходить к большому соседу. В Европейском банке реконструкции и развития также отмечают увеличение грузинского реэкспорта. При этом специалисты подчёркивают, что в СНГ есть страны, которые не только допускают параллельный импорт, но даже активно его продвигают, призывая свои предприятия обходить санкции.