Союзники по НАТО разделяют вину за развязывание украинского конфликта, пишет обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. По его словам, политики из стран Североатлантического альянса в течение десятилетий подталкивали Россию к враждебной оппозиции, что и привело к нынешнему конфликту. Но теперь для выработки более грамотного подхода Америке в качестве первого шага следует признать, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией.
Официальные лица стран НАТО в течение десятилетий подталкивали Россию к враждебной оппозиции и, в конечном итоге, к вооружённому конфликту, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative.
«Расширение НАТО, разделение Югославии, продвижение «цветных революций» в Грузии и на Украине и поддержка уличного путча против избранного украинского президента в 2014 году были вопросами не безопасности, а господства Америки, стремлением навязать обратную доктрину Монро вплоть до границ России», — подчеркнул Бэндоу.
Как отмечает автор, этот процесс помог превратить некогда учтивого Путина, который в своей речи в бундестаге в 2001 году заявил о своей готовности пойти навстречу Западу, во враждебного критика, что нашло отражение в его полемичном выступлении на Мюнхенском конференции по безопасности в 2007 году.
По словам Бэндоу, союзники по НАТО разделяют вину за развязывание украинского конфликта, который привёл к ужасающим человеческим жертвам и создал глобальный экономический хаос, говорится в статье.
При этом «безрассудная агрессивность Вашингтона» привела к отказу администрации Байдена вести переговоры с Путиным перед вводом российских войск на Украину, а также к очевидным попыткам союзников по НАТО сорвать ранние переговоры между Киевом и Москвой, гарантируя продолжение боевых действий.
США заинтересованы в том, чтобы помочь сохранить независимость Украины, пишет обозреватель The American Conservative. Однако окончательные границы последней мало интересуют американцев, и поэтому, возможно, не стоит вести дорогостоящий и опасный опосредованный конфликт против ядерной державы. Тем более что есть веские основания полагать, что большинство крымчан предпочли бы остаться в составе России, отмечается в статье.
В более широком контексте неудачная попытка Вашингтона использовать Украину для разрушения России должна стимулировать широкое переосмысление деструктивной внешней политики Соединённых Штатов.
«США обладают лицемерием мирового уровня: сменявшие друг друга администрации вопили о демократии и агрессии, одновременно вторгаясь на лживых основаниях в Ирак и вооружая Саудовскую Аравию в её неспровоцированном нападении на Йемен», — говорится в статье.
По мнению Бэндоу, для выработки более грамотного подхода Америке в качестве первого шага следует признать, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией.
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