Германия погружается в рецессию, а российская экономика растёт. Анналена Бербок разочарована эффектом от санкций и признала, что западные представления о возможностях принудить Россию к изменению политики на Украине оказались неэффективными, сообщает издание Merkur. Свою политику глава немецкой дипломатии менять, однако, не стала бы и в основном не сожалеет о принятых решениях.

Предполагалось, что западные санкции разрушат экономику России, но вопреки всем прогнозам российская экономика демонстрирует рост. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в связи с этим высказала своё «разочарование от действия санкций», пишет издание Merkur.

«На самом деле экономические санкции должны иметь экономический эффект. Но это не так», — констатирует Бербок и объясняет это тем, что «логика демократий неприменима к автократиям». В интервью глава дипломатического ведомства Германии также выразила сомнения, что кризис можно решить «рациональными решениями и рациональными мерами, принимаемыми цивилизованными правительствами».

Разочарование Бербок объяснимо, так как в отличие от экономики Германии, которая с начала 2023 года находится в рецессии, российская экономика показывает рост. Западные экономисты, однако, считают такой рост недостаточно «долгосрочным» и указывают: «своим ростом Россия обязана прежде всего военной экономике и масштабному увеличению производства оружия и боеприпасов», — сообщает Merkur.

В интервью Анналена Бербок также раскритиковала правительство Германии «за изначальную сдержанность». Министр заявила, что единственное, о чём она сожалеет за свой период работы в должности, так это то, что она слишком поздно посетила Украину после начала конфликта. «Возможно, нам следовало поехать на Украину немного раньше и в большем составе, как часть правительства». Издание напоминает, что визит Бербок в Киев состоялся 10 мая уже после того, как Украину посетили лидеры и представители других западных стран.