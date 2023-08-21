Spectator: это провал — итогом западных санкций стало сближение российской власти и бизнеса

Арестовав активы российских политиков и предпринимателей за рубежом и закрыв им въезд, страны Запада лишь подтолкнули их к Кремлю, пишет британский политолог Марк Галеотти в своей статье для Spectator. По мнению Галеотти, для успеха подобных ограничительных мер Запад должен предложить недовольным властью предпринимателям чёткие критерии, как добиться исключения своей фамилии из санкционного списка, а талантливым россиянам облегчить переезд из России.

Вводя персональные санкции в отношении российских политиков и предпринимателей, страны Запада обосновывали их возможностью подорвать Кремль. Однако, как пишет обозреватель Spectator британский политолог Марк Галеотти, Великобритании, США и странам Европы это не удалось. Более того, санкции лишь подтолкнули тех, в отношении кого их вводили, к Кремлю, так как Запад до сих пор не выработал последовательную стратегию поощрения тех, которые готовы выступить против российских властей.

Более широкие экономические санкции, по мнению автора статьи, постепенно подрывают экономику России, однако с персональными санкциями «дело обстоит гораздо менее однозначно». В своём стремлении выглядеть решительными Великобритания ввела санкции в отношении более 1600 физических и юридических лиц, ЕС — почти 1800, США — более 3000. Решение об ограничительных мерах там объясняли тем, что это побудит россиян попытаться убедить Владимира Путина изменить курс или выступить против президента России.

По словам Галеотти, это показывает, что санкции всегда были не более чем «наивностью» правительств стран Запада. За ними стоит непонимание того, что большинству из российских предпринимателей не хватает самостоятельности, не говоря уже о силе, чтобы бросить вызов правительству Путина. В основном бизнес этих людей находится именно в России, многие из них даже зависят от государственных контрактов.

Когда активы российских политиков и предпринимателей за рубежом были арестованы, а им самим был запрещён въезд в западные страны, они ещё больше стали зависеть от того, что у них есть на родине. «Ирония заключается в том, что санкции, запрет на выдачу виз и въезд, а также арест активов привели к тому, что многие из этих людей стали больше, а не меньше зависеть от Кремля», — пишет британский политолог.

Галеотти считает, что для того чтобы действительно помочь Украине, на Западе должны «делать всё, что в наших силах, чтобы побудить видных россиян порвать с Путиным». И персональные санкции он всё же считает одним из лучших способов этого добиться, — конечно, не в том виде, в котором они действуют сейчас. Основная проблема в том, что ни одна из стран, которая ввела ограничительные меры против конкретных россиян, не предложила чётких критериев, как им добиться исключения своей фамилии из санкционного списка.

В своей статье для Spectator обозреватель пишет, что сейчас самое время Западу всерьёз задуматься о стратегии, которая бы использовала санкционное давление на российских предпринимателей и политиков, чтобы дать им повод выступить против власти. При этом просто предложить возможность пересмотра каждого отдельного случая в суде, в случае если желающие добиться снятия санкций смогут нанять компетентных юристов, «недостаточно».

Галеотти видит в этом шанс Запада выманить из России не только самых видных предпринимателей, но и наиболее талантливых граждан. По его мнению, облегчить, а не затруднить возможность переезда на Запад в поисках новой жизни нужно каждому россиянину, «выступающему против войны и обладающему необходимыми навыками». Политолог подытоживает, что жёсткости со стороны стран Запада заслуживают только приближённые российского лидера или те, кто «непосредственно участвует в войне, проводит репрессии или оправдывает агрессию».