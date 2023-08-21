Nya Dagbladet: во имя соблюдения санкций — Швеция изучит структуру своего экспорта в соседние с Россией страны

Правительство Швеции намерено углублённо изучить изменения в структуре своей внешней торговли на предмет введения возможных ограничительных мер, поскольку экспорт шведских товаров в соседние с Россией страны заметно вырос, сообщает Nya Dagbladet. Шведские власти опасаются неполного соблюдения санкционного режима, что является приоритетным вопросом для кабинета министров скандинавского королевства.

Шведское правительство поручило Торговой палате скандинавской страны изучить «увеличение экспорта в соседние с Россией регионы». Это связано с подозрениями кабинета министров о несоблюдении экономических санкций, которые Швеция ввела против России, сообщает Nya Dagbladet.

По словам шведского министра помощи и внешней торговли Йохана Форсселя, увеличение экспорта в соседние с Россией регионы может иметь не только естественные причины, поскольку речь может идти и о неполном соблюдении санкций. В правительстве убеждены, что подробное изучение вопроса возросшего экспорта шведских товаров предоставит кабмину лучшее представление о сложившейся ситуации и позволит рассмотреть возможное введение тех или иных мер, отмечает издание.

В своём пресс-релизе буржуазное шведское правительство хвастается тем, что среди других членов Евросоюза скандинавская страна больше остальных настаивает на «бесперебойном» принятии дальнейших антироссийских санкций, и указывает, что этот вопрос для шведских властей является приоритетным, пишет Nya Dagbladet.

В сообщении правительства также говорится о продолжении работы по «закрытию лазеек» и «единообразному и эффективному» применению санкций. Для того чтобы иметь возможность оценить соблюдение санкционного режима, кабмину необходим углублённый анализ того, как изменилась структура внешней торговли Швеции в связи с ужесточением санкций против России и Белоруссии. Соответствующая задача была поставлена перед Торговой палатой, завершает автор статьи.