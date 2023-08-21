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Nya Dagbladet: во имя соблюдения санкций — Швеция изучит структуру своего экспорта в соседние с Россией страны

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Правительство Швеции намерено углублённо изучить изменения в структуре своей внешней торговли на предмет введения возможных ограничительных мер, поскольку экспорт шведских товаров в соседние с Россией страны заметно вырос, сообщает Nya Dagbladet. Шведские власти опасаются неполного соблюдения санкционного режима, что является приоритетным вопросом для кабинета министров скандинавского королевства.
Nya Dagbladet: во имя соблюдения санкций — Швеция изучит структуру своего экспорта в соседние с Россией страны
AP
Шведское правительство поручило Торговой палате скандинавской страны изучить «увеличение экспорта в соседние с Россией регионы». Это связано с подозрениями кабинета министров о несоблюдении экономических санкций, которые Швеция ввела против России, сообщает Nya Dagbladet.
 
По словам шведского министра помощи и внешней торговли Йохана Форсселя, увеличение экспорта в соседние с Россией регионы может иметь не только естественные причины, поскольку речь может идти и о неполном соблюдении санкций. В правительстве убеждены, что подробное изучение вопроса возросшего экспорта шведских товаров предоставит кабмину лучшее представление о сложившейся ситуации и позволит рассмотреть возможное введение тех или иных мер, отмечает издание.
 
В своём пресс-релизе буржуазное шведское правительство хвастается тем, что среди других членов Евросоюза скандинавская страна больше остальных настаивает на «бесперебойном» принятии дальнейших антироссийских санкций, и указывает, что этот вопрос для шведских властей является приоритетным, пишет Nya Dagbladet.
 
В сообщении правительства также говорится о продолжении работы по «закрытию лазеек» и «единообразному и эффективному» применению санкций. Для того чтобы иметь возможность оценить соблюдение санкционного режима, кабмину необходим углублённый анализ того, как изменилась структура внешней торговли Швеции в связи с ужесточением санкций против России и Белоруссии. Соответствующая задача была поставлена перед Торговой палатой, завершает автор статьи.
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Nya Dagbladet Швеция Европа
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