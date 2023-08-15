Der Tagesspiegel: вопреки прогнозам Запада, санкции не помешали росту российской экономики

Несмотря на 11 пакетов санкций, российская экономика активно растёт. По последним прогнозам, уже в следующем году ВВП России может вернуться к уровню, существовавшему до начала украинского конфликта, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Высокие темпы роста связаны с появлением новых покупателей российских нефти и газа, а также с тем, что Евросоюзу трудно выступить единым фронтом в отношении, к примеру, полного запрета на импорт алмазов или принять санкции против «Росатома» как поставщика обогащённого урана.

Российская экономика страдает от западных санкций не так сильно, как предполагали многие политики в ЕС и США, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. По последним прогнозам, в следующем году ВВП России может вернуться к уровню, существовавшему до начала украинского конфликта.

С момента начала российской спецоперации на Украине ЕС принял 11 пакетов санкций в координации с США, Великобританией, Канадой и другими партнёрами. Решение стран «Большой семёрки» и ЕС о замораживании зарубежных активов российского Центрального банка на сумму, эквивалентную €300 млрд, стало серьёзным экономическим ударом для Москвы: оно означает, что российский государственный бюджет недополучает важнейшие ресурсы.

Санкции, введённые Западом, отразились и на таких отраслях, как автомобильная промышленность. В 2022 году производство автомобилей практически остановилось, поскольку прекратились поставки комплектующих или такие производители, как VW, ушли из России. Почти год назад берлинское рейтинговое агентство Scope прогнозировало, что Россия, вероятно, не вернётся к экономическому уровню, который был у неё до начала СВО, до конца десятилетия.

Однако, похоже, всё обстоит иначе, отмечает Der Tagesspiegel. В конце июля одна новость заставила обратить на себя внимание: Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России на текущий год с 0,7 до 1,5%. Удивительно высокие темпы роста в стране связаны в основном с двумя факторами. Во-первых, Москва нашла новых покупателей российских нефти и газа, в частности, в Индии. Во-вторых, Путин превратил свою страну в военную экономику, утверждает издание. Это означает, что государственные расходы всё больше перетекают в сектор вооружений, который работает на полную мощность.

В Берлине внимательно следят за развитием событий. Парламентский статс-секретарь Министерства экономики Франциска Брантнер сообщила журналистам Der Tagesspiegel, что правительство Германии в координации со своими партнёрами целенаправленно развивает санкции, чтобы ещё больше усилить их воздействие. «Это включает в себя ещё более последовательный подход к борьбе с уклонением от санкций и включение новых областей, например, алмазов или ядерного сектора», — продолжила политик зелёных.

На саммите G7 в Хиросиме западные промышленно развитые страны договорились об ограничении импорта алмазного сырья из России. Однако на майской встрече это решение было сформулировано нечётко. Основная причина заключается в том, что Евросоюзу трудно выступить единым фронтом в отношении возможного полного запрета на импорт алмазов. Антверпен считается мировым центром торговли алмазным сырьём, поэтому сопротивление бельгийского правительства велико.

Аналогичная ситуация складывается пока и с возможными санкциями против российской госкорпорации «Росатом» как поставщика обогащенного урана. Правительство Германии уже давно призывает к введению ограничений в этой отрасли, однако такие страны ЕС, как Франция и Венгрия, выступают против.

Михаэль Линк, представитель парламентской фракции СвДП по европейской политике, потребовал, чтобы санкции также носили долгосрочный характер и вызывали соответствующий эффект. «В этом контексте очень важно, чтобы мы вместе с нашими партнёрами внутри и вне ЕС работали над предотвращением обхода санкций, особенно через третьи страны», — подчеркнул Линк.

В июне страны ЕС в своём последнем санкционном пакете договорились о более жёстких мерах в отношении нарушителей санкций. 87 компаний из таких стран, как Армения, были добавлены в санкционный список компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс России. Теперь к ним предъявляются более жёсткие требования по экспорту так называемых товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданском, так и в военном секторе.

Список компаний, включённых в санкционный список ЕС, может быть расширен без необходимости принятия нового пакета санкций. Для этого нужны доказательства нарушения санкций и единогласное решение всех 27 стран ЕС.

По мнению эксперта по внешней политике ХДС Родериха Кизеветтера, самая большая проблема заключается в том, что западные санкции против России по-прежнему нарушаются через третьи страны, такие как Армения, Грузия или Казахстан, а также через Гонконг. Кизеветтер предложил расширить санкции против ближайшего союзника России — Белоруссии, чтобы предотвратить экспорт товаров, необходимых для ведения военных действий.

«С самого начала было ясно, что санкции — это не спринт, а марафон», — добавил Кизеветтер. Однако санкции работают только в том случае, если они выполняются убедительно. До сих пор этого не происходило, отметил Кизеветтер, имея в виду передачу нефти в открытом море с судна на судно, а также обход санкций третьими странами. «Здесь правительство Германии до сих пор действовало слишком осторожно, поскольку немецкие компании, очевидно, также участвуют в обходе санкций», — цитирует критическое замечание политика немецкая газета Der Tagesspiegel.