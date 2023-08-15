El País: конфликт на Украине и антироссийские санкции оставили испанский сектор недвижимости без денег от россиян

Испанский сектор недвижимости потерял почти всех покупателей из России, которые до начала украинского конфликта готовы были тратить значительные средства на побережье Коста-дель-Соль, пишет El País. Отказ россиян от покупки недвижимости в Испании издание объясняет антироссийскими санкциями и невозможностью открывать счета в стране.

Покупатели из России в Коста-дель-Соль никогда не были большинством, но их присутствию сектор недвижимости испанского курорта всегда был рад. На протяжении многих лет граждане России искали здесь лучшие дома в горах или на первой пляжной линии, и они всегда хорошо платили. Однако, как отмечает El País, после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций присутствие россиян на испанском курорте сошло практически на нет.

«Операции сократились до минимума», — отмечает глава агентства недвижимости Кристина Секели. «Спрос со стороны россиян почти полностью исчез», — заявляют в Ассоциации риэлторов. «Они все ещё покупают, но уже гораздо меньше», — добавляет основатель агентства 3SA Estate Джимми Уайден.

Издание полагает, что пандемия вызвала революцию на рынке элитной недвижимости Коста-дель-Соль. Изоляция для борьбы с распространением коронавируса заставила иностранцев по достоинству оценить хороший климат, развитую сферу услуг района и близость аэропорта Малаги, который до начала конфликта на Украине принимал до четырёх рейсов из Москвы в неделю. По единодушному мнению представителей сектора недвижимости, последние два года были лучшими в истории рынка на испанском курорте, однако на деньги россиян рассчитывать больше не приходится.

Те немногие россияне, кто за последний год купил жильё в Испании, живут за пределами родной страны и переводят деньги из других стран, например из Азербайджана или Турции. Сейчас на россиян приходится всего 1% продаж на Коста-дель-Соль, где каждый третий объект недвижимости покупается иностранцами. Там полагают, что это объясняется санкциями, а также сложностью открытия банковских счетов для россиян, не являющихся резидентами Испании.

Отсутствие россиян успели почувствовать на себе в Ла Загалете всего в нескольких минутах езды к северу от Марбельи, где продаются роскошные виллы, стоимость которых превышает €30 млн. По словам генерального менеджера местного агентства недвижимости Хакобо Сестино, с февраля 2022 года россияне не приобрели здесь ни одного объекта недвижимости или земельного участка. По словам Сестино, с его агентством даже не связывался ни один россиянин.

В компании Diana Morales Properties отмечают, что посещаемость их сайта с вариантами жилья в Марбелье россиянами к концу 2021 года выросла на 105% по сравнению с предыдущим годом. Однако после начала украинского конфликта спрос на побережье Малаги сошёл на нет. И всё же в Марбелье уверяют, что место россиян уже заняли граждане других стран Восточной Европы, особенно Польши, которые «ищут безопасности», пишет El País.