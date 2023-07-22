NTD: в Испании тестируют летающее такси с вертикальным взлётом и посадкой

В испанском городе Вильякаррильо проходят испытания «вертикального» такси, разработанного немецкой компанией Lilium. Как передаёт NTD, это полностью электрический реактивный самолёт с вертикальным взлётом и посадкой. В его салоне можно разместить до шести пассажирских мест. Следующий шаг разработчика — сборка серийной версии.

«Вертикальное» такси поднимается над взлётно-посадочной полосой на юге Испании. Это детище немецкой компании Lilium. Испытания проходят в Вильякаррильо, где расположен центр тестирования летательных аппаратов будущего.

ДАНИЭЛЬ ВИГАНД, сооснователь и инженер Lilium: Это полностью электрический реактивный самолёт с вертикальным взлётом и посадкой. Сегодня мы видели испытательный полёт. Он пролетел очень близко к зрителям. Мы хотели показать низкоскоростные возможности самолёта и его манёвренность, поэтому летели медленнее, чем обычно.

Мюнхенская компания, основанная в 2015 году, встроила реактивные двигатели в закрылки. Именно это обеспечивает вертикальный взлёт и посадку.

В салоне можно разместить до шести пассажирских мест.

Самолётом управляли дистанционно. Но там также есть место для пилота.

Недавно компания подписала контракты на продажу вертикального такси ряду стран, включая Китай, Италию и Швейцарию.

Следующий шаг разработчика — сборка серийной версии.

ДАНИЭЛЬ ВИГАНД: Самолёт с этой технологией поступит в серийное производство и получит сертификацию. Мы начнём окончательную сборку в декабре этого года. А в следующем году мы совершим первые пилотируемые испытательные полеты для сертификации.

Испытательный полёт проходил в Андалусии, где температура воздуха поднималась до 30 градусов по Цельсию.

ДАНИЭЛЬ ВИГАНД: Самолёты рассчитаны на относительно высокую температуру, до 50 градусов. Они на 100% электрические. Это большая мотивация для нас, чтобы сделать авиацию экологичной.

Эксперты отмечают, что «летающие такси» могут стать реальностью в мире уже к 2030 году. Однако всё будет зависеть от потребительского спроса.

Дата выхода в эфир 21 июля 2023 года.