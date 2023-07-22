NTD: в Испании тестируют летающее такси с вертикальным взлётом и посадкой

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Одна высокопарная риторика — Foreign Policy о готовности ЕС принять Украину в свои ряды Foreign Policy
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Frankfurter Rundschau: США отправляют в Сирию истребители для сдерживания «российской агрессии» Frankfurter Rundschau
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Sky News: продолжительная засуха в Европе вызывает опасения за продовольствие и урожай Sky News
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NBC: в результате атаки Крымский мост пострадал не так сильно, как в октябре NBC
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CNA: «усилилась неопределённость» — выход Москвы из зерновой сделки спровоцировал рост цен на основные культуры CNA
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Politico: момент не идеален — американцы затягивают с обучением украинских пилотов Politico
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«Борьба до последнего украинца» и «лучшая инвестиция США» — аналитик рассказал, что говорят в Вашингтоне об украинском конфликте CGTN
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New York Times: у Европы есть всё, чтобы защитить себя без помощи США, — кроме желания New York Times
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«Рёнхап»: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря.
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Ольховский: Рублёв выглядел значительно увереннее Зверева в матче на турнире в Бостаде
Победитель двух турниров Большого шлема Андрей Ольховский считает, что Андрей Рублёв заслуженно победил Александра Зверева в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.
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Немецкий политик Гердт: Россия может и без зерновой сделки покрыть нужду Африки в зерне
Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что Россия способна без зерновой сделки покрыть своими продовольственными ресурсами потребности нуждающихся стран Африканского континента в зерне.
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Министр аграрной политики Украины Сольский: экспорт продовольствия упал на 30%
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил в интервью агентству Bloomberg, что объёмы экспорта продовольствия с Украины сократились по меньшей мере на 30% после прекращения действия зерновой сделки.
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Пивоваров: «Динамо» не хватило игровых связей в матче с «Краснодаром»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров остался недоволен результатом и качеством игры в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 с «Краснодаром».
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Ребёнок погиб во время бури в Сербии
Ребёнок погиб во время шквального ветра с дождём в городе Нови-Сад на севере Сербии.
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Романо: ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе всё же может покинуть парижский клуб уже этим летом.
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Чемпион мира по пляжному футболу Земсков назвал трагедией отстранение сборной России
Игрок сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков выразил надежду, что с РФС в скором времени будут сняты санкции.
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ВСУ за сутки 38 раз обстреливали ДНР
ВСУ за прошедшие сутки 38 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики.
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Премьер Польши Моравецкий: посла России вызовут в МИД страны из-за слов Путина о роли Сталина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызовут в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности.
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Фомин заявил, что Бальбуэна не победил в голосовании при выборе капитана «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин признался, что нового капитана команды выбрал главный тренер Марцел Личка.
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Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Палермо
Россиянка Дарья Касаткина не сумела оформить выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Палермо (Италия).
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Байден пошутил, что он является искусственным интеллектом
Президент США Джо Байден в шутку заявил, что является искусственным интеллектом (ИИ).
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L'Équipe: Мбаппе заключил тайное соглашение о переходе в «Реал»
Руководство «Пари Сен-Жермен» приняло решение исключить Килиана Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии.
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Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за бунта военных ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства бойцов ВСУ.
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Свищёв считает, что международные спортивные федерации должны ввести санкции против Чехии
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что спортивные федерации Чехии должны ответить за запрет выступать в стране атлетам из России и Белоруссии.
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Военная хроника заявила о массированном ударе по ВСУ в Купянском районе Харьковской области
Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Купянском районе Харьковской области.
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Бальбуэна сообщил, что всегда хотел вернуться в Россию
Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна дал понять, что планировал вновь начать играть в чемпионате России по футболу.
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Белый дом: отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль
Отсутствие диалога по ядерным вооружениям между Китаем и Соединёнными Штатами играет дестабилизирующую роль.
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В США заявили, что обучение украинских пилотов управлению F-16 начнётся в ближайшие недели
Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнётся в ближайшие недели. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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Гаджидаудов победил Слипенко и стал чемпионом ACA
Устармагомед Гаджидаудов стал чемпионом Абсолютного чемпионата Ахмат (ACA) в полусредней весовой категории.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В Херсоне слышны звуки взрывов.
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Российские велогонщики на треке не подавали заявок о переходе в сборную другой страны
Старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец сообщил, что никто из его подопечных не планирует менять гражданство.
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Салливан: США готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине
Соединённые Штаты готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву.
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Захарова: Москва ожидает от Гутерреша реакции по меморандуму Россия — ООН
Москва ожидает от Генсека всемирной организации Антониу Гутерреша реакции по планам в отношении меморандума Россия — ООН. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Гафин: Захарян в «Динамо», потому что предложения по трансферу были недостаточными
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что столичный клуб не получал дельных запросов по приобретению полузащитника Арсена Захаряна.
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Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована
Украинский президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
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Смолов заявил, что у «Динамо» всегда задача попасть в тройку РПЛ
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов дал понять, что бело-голубые будут стараться стать призёрами чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
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ЦПВС: самолёты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии
Истребители проамериканской коалиции за сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.
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В Белом доме заявили, что ВСУ понесли значительные потери в ходе контрнаступления
Украинские войска понесли значительные потери в ходе контрнаступления, оно идёт тяжело. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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Личка — о возможных трансферах «Динамо»: хочу усиление в центр поля
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не исключил, что столичный клуб приобретёт новых футболистов в летнее трансферное окно.
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Белый дом: США обсуждают с Украиной, когда задействовать основные силы в контрнаступлении
США проводят консультации с Украиной о том, когда задействовать основные силы в ходе контрнаступления.
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Средства ПВО предотвратили ракетную атаку ВСУ на Токмак
Украинские военные пытались нанести ракетные удары по городу Токмаку Запорожской области, атака была предотвращена силами ПВО.
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В Белом доме заявили, что Байден и Зеленский обсуждают поставку на Украину ракет ATACMS
Президент США Джо Байден провёл переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским о передаче Киеву ракет ATACMS. Об этом сообщил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
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Омаров нокаутировал Сулейманова и стал чемпионом ACA
Ислам Омаров стал чемпионом Абсолютного чемпионата Ахмат (ACA) в полулёгком весе.
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Глава МИД ПМР: необходимо сохранить миротворческую миссию России в Приднестровье
Необходимо сохранить миротворческую миссию России в Приднестровье, несмотря на действия Молдавии.
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Глава МИД ПМР: Приднестровье видит угрозы со стороны Украины
Непризнанная Приднестровская Молдавская республика делает всё для предотвращения угроз со стороны Украины, риски существуют.
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Украинские шпажистки выступят на чемпионате мира, несмотря на участие россиян
Международная федерация фехтования (FIE) опубликовала список участников чемпионата мира 2023 года в Милане.
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Норманн не исключил, что уйдёт из «Динамо» по окончании аренды
Норвежский полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн дал понять, что может покинуть столичный клуб после окончания срока аренды.
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Дженкинс: Вашингтон заинтересован в продолжении выполнения оставшейся части ДСНВ
Соединённые Штаты заинтересованы в продолжении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Паршина по его просьбе
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина по его просьбе.
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Шлеменко победил удушающим приёмом Оливейру
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко нанёс поражение бразильцу Алексу Оливейре на восьмом турнире собственной лиги SFC в Омске.
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Журналиста и бывшего продюсера «Нашего радио» Козырева включили в список иноагентов
Журналист и бывший продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев включён в список иноагентов.
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Минздрав России предложил перейти к вакцинации от COVID-19 только уязвимых категорий граждан
Минздрав России предложил проект перехода от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации уязвимых категорий граждан. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Смолов обошёл Павлюченко в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов продолжает добиваться новых достижений в российском футболе.
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Посол Антонов: в настоящее время диалог США и России по стратстабильности невозможен
Диалог США и России по стратегической стабильности в настоящее время невозможен. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Блащак: Польша закупит 96 вертолётов Apache для усиления восточной границы
Польша закупит у Соединённых Штатов 96 ударных вертолётов Apache для укрепления восточной границы.
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«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24
«Краснодар» обыграл столичное «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
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Обамеянг перешёл из «Челси» в «Марсель»
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл из английского «Челси» во французский «Марсель».
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В Анкаре заявили, что Эрдоган обсудил с Зеленским детали продления зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по вопросам продления зерновой сделки. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.