SCMP: Китай к 2027 году запустит многоразовый космический корабль

Первый многоразовый космический корабль разработки КНР начнёт полёты в 2027 году, пишет South China Morning Post. По информации издания, новый аппарат будет в том числе применяться в рамках китайской программы исследования Луны.
Китай в 2027 году запустит свой первый многоразовый космический корабль, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заместителя генерального конструктора китайской программы пилотируемых космических полётов и первого космонавта КНР Яна Ливэя.
По данным SCMP, Ливэй сообщил в интервью китайским СМИ, что новый аппарат сможет брать на борт до семи членов экипажа. Как уточнили в Китайском управлении пилотируемых космических полётов, конструкция корабля предполагает возможность его многократного использования как при полётах на околоземную орбиту, так и в рамках миссий по исследованию Луны и дальнего космоса.
Как подчёркивает корреспондент SCMP, благодаря применению новых материалов и инженерных решений, многоразовый корабль сможет выдерживать в четыре раза более высокие температуры по сравнению с аппаратами серии «Шэньчжоу»: сообщается, что верхний температурный предел для него будет составлять около 1650 градусов Цельсия. Большую часть узлов аппарата можно будет в теории использовать до десяти раз, что позволит значительно сократить стоимость запуска, отмечает журналист.
Вместимость корабля аналогична таковой у нового поколения американских пилотируемых аппаратов, включая Dragon V2 компании SpaceX и CST-100 Starliner производства Boeing, отдельно упоминается в материале SCMP. Вес китайской новинки составит 21,6 т (против 9,5 т у Dragon V2), а длина — 8,8 м.
По информации издания, новый аппарат будет применяться в рамках лунной программы КНР — именно он к 2030 году должен будет доставить на спутник Земли китайских космонавтов.
Названия у аппарата пока нет. Как пишет SCMP, Китайское управление пилотируемых космических полётов объявило в минувшую пятницу на своей странице в мессенджере WeChat, что скоро запустит конкурс, по результатам которого будет выбрано имя и для корабля, и для лунного посадочного модуля, который он будет нести на борту.
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