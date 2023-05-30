NYT: Китай объявил о планах отправить человека на Луну к 2030 году

Китай планирует завершить миссию по высадке человека на Луну к 2030 году, сообщает The New York Times. Как отмечает газета, это событие стало бы важной вехой в освоении космоса, как для Пекина, так и для всего мира. Кроме того, это могло бы стать значительным достижением для Китая в его растущем соперничестве с Соединёнными Штатами в космосе, говорится в статье.

Китай планирует завершить миссию по высадке человека на Луну к 2030 году, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление заместителя директора Управления программы пилотируемых полётов Китая Линь Сицяна. Таким образом, амбиции Китая по совершению пилотируемого полёта на Луну были подтверждены на самом высоком уровне, отмечает издание.

Как напоминает газета, китайские учёные и ранее указывали на цель завершения миссии к 2030 году. Например, главный разработчик китайской программы исследования Луны заявил в прошлом месяце, что высадка в 2030 году не будет проблемой.

Линь Сицян объявил, что проект высадки на Луну, являющийся частью более широкой программы по исследованию Луны, также известной как проект Чанъэ, названный в честь китайской богини Луны, недавно был запущен, хотя и не сообщил подробностей. По его словам, проект также будет направлен на обеспечение возможности кратковременного пребывания на поверхности Луны, сбора образцов и проведения исследований. Объявление было сделано в понедельник на пресс-конференции, посвящённой вылету трёх тайконавтов на новую китайскую космическую станцию, строительство которой было завершено в конце прошлого года.

Как подчёркивает издание, высадка человека на Луну стала бы важной вехой в освоении космоса как для Китая так и для всего мира: ни один человек не был на Луне со времён американских миссий в 1960-х и 70-х годах. Кроме того, «это могло бы стать значительным достижением для Китая в его растущем соперничестве с Соединёнными Штатами в космосе», — отмечается в статье.

При этом NASA также объявило повторную высадку людей — включая первую женщину и первого человека с небелым цветом кожи — на Луну своей целью к 2025 году, напоминает газета. Но эта программа столкнулась с задержками. И Пекин, и Вашингтон также наметили цели строительства исследовательской станции на Луне и высадки людей на Марс.

Космос стал ещё одной ареной напряжённости между США и Китаем, напоминающей о космической гонке между Соединёнными Штатами и Советским Союзом во времена холодной войны, пишет издание. Администратор NASA Билл Нельсон заявил, что Соединённым Штатам следует «остерегаться» попыток Китая взять под контроль лунную поверхность и не подпускать к ней американцев. В прошлогоднем докладе Пентагона говорилось, что Китай может превзойти американские возможности в космосе к 2045 году. «Космическая программа Китая в последние годы быстро развивалась, в то время как американская часто увязала в противоречащих друг другу приоритетах и смене администраций», — отмечает The New York Times.

Хотя некоторые надеялись, что Китай и Соединённые Штаты могли бы сотрудничать в освоении космоса даже в условиях роста геополитической напряжённости, на самом деле закон США запрещает прямое взаимодействие с китайским космическим агентством или компаниями, принадлежащими Китаю, напоминает газета. Тем временем Китай дал понять, что будет сотрудничать с Россией в области космических программ.