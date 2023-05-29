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Xinhua: Китай снова запустит в космос пилотируемый космический корабль

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В канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая сообщили, что завтра с космодрома Цзюцюань будет запущен пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16». Как передаёт Xinhua, это будет вторым по счёту полётом в этом году в рамках программы пилотируемой космонавтики Китая и первым полётом с экипажем на борту после того, как китайская космическая станция вступила в стадию применения и развития.
Xinhua: Китай снова запустит в космос пилотируемый космический корабль
AP

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» будет запущен завтра с космодрома Цзюцюань. Как передаёт Xinhua, об этом сообщили в канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

Командиром пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16» объявлен Цзин Хайпэн. В состав его экипажа также вошли космонавты Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. Об этом заявил замдиректора канцелярии Линь Сицян на пресс-конференции.

«Шэньчжоу-16» — это второй по счёту полёт в этом году в рамках программы пилотируемой космонавтики Китая и первый полёт с экипажем на борту после того, как китайская космическая станция вступила в стадию применения и развития.
 
Космонавты пробудут на орбите около пяти месяцев.
 
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