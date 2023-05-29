Xinhua: Китай снова запустит в космос пилотируемый космический корабль

16:08
Экс-врач группы Тутберидзе Шветский подал иск о защите чести и достоинства
Экс-врач группы Этери Тутберидзе Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства к изданию «Угол зрения» о защите чести, достоинства и деловой репутации.
16:05
Спикер парламента Папуашвили: в случае конфликта с Россией Грузия останется одна
Грузия в случае конфликта с Россией останется одна, никто не станет воевать за неё, как и за Украину, считает спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
16:03
StarHit: певицу Славу госпитализировали
Российскую певицу Славу госпитализировали в Москве.
16:01
В ДНР заявили об обстреле Озеряновки из РСЗО со стороны ВСУ
Украинская армия обстреляла Озеряновку в Донецкой Народной Республике из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
15:59
Фёдор Емельяненко примет участие в шахматном турнире в Ханты-Мансийске
В рамках чемпионата России по смешанным единоборствам (ММА) пройдёт шахматный турнир, в котором примет участие президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко.
15:54
Советник главы офиса Зеленского Подоляк напомнил блогерам о запрете показывать работу ПВО
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк напомнил чиновникам и блогерам о недопустимости публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени.
15:54
Личка сообщил, что останется главным тренером «Оренбурга» на следующий сезон
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что не намерен уходить из клуба этим летом и останется на следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:49
Глава Удмуртии Бречалов заявил, что власти финансово обеспечили безопасность во всех школах
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил усилить контроль за детской безопасностью в летние каникулы, он также призвал подчинённых проверять организацию охраны в школах.
15:48
Более 35 тысяч школьников написали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье
Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила, что более 35 тыс. школьников написали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье.
15:47
Сперцян, Литвинов и Вендел номинированы на приз лучшему полузащитнику РПЛ сезона-2022/2023
Объявлена тройка футболистов, которая поборется за звание лучшего полузащитника сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:47
Энергоэксперт Юшков рассказал о ценах на газ в Европе
Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен, заявил энергоэксперт Игорь Юшков.
15:45
Jägermeister подал два иска к калужскому заводу «Кристалл»
Немецкий производитель алкоголя Mast-Jägermeister SE подал в арбитражный суд Москвы два иска к калужскому ликёро-водочному заводу «Кристалл».
15:44
Киевский суд продлил на два месяца домашний арест наместника Киево-Печерской лавры
Соломенский районный суд Киева на 60 дней продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу.
15:44
На Украине сообщили об ударах по военному аэродрому в Хмельницкой области
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об ударах по военному аэродрому в Хмельницкой области.
15:37
В Липецке торжественно открыли спортзал в честь погибшего во время СВО матроса Дорохина
29 мая в Липецке состоялось открытие обновлённого спортивного зала имени Владислава Дорохина — матроса Черноморского флота, которому посмертно присвоено звание Героя России за подвиг, совершённый во время участия в специальной военной операции.
15:36
Джикия, Сантос и Мойзес претендуют на награду лучшему защитнику сезона РПЛ
Объявлена тройка футболистов, которые поборются за звание лучшего защитника сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:35
Сын Тины Канделаки появится в сериале «Постучись в мою дверь»
Музыкант Леонтий Кондрахин, сын журналистки Тины Канделаки, присоединился к актёрскому составу российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».
15:29
Актёра Нейжмак-Иорданского приговорили к восьми годам тюрьмы
За избиение экс-замглавы Минэнерго России Леонида Тропко актёра Глеба Нейжмак-Иорданского приговорили к восьми годам колонии, заявили в московской прокуратуре.
15:28
В ДНР заявили об обстреле Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
Украинская армия обстреляла Петровский район Донецка из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
15:26
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных пользователей сайта «Работа — и точка»
Роскомнадзор проверит сообщения о возможной утечке данных пользователей сайта «Работа — и точка», но уведомлений о произошедшем ведомство пока не получало.
15:25
В Минтруда прогнозируют сокращение в России числа женщин фертильного возраста
В России сокращается число женщин фертильного возраста, на 1 января 2022 года их было 34 млн, а к январю 2031 года их станет на 1,4 млн меньше — 32,6 млн. Такие данные привела замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
15:23
Repubblica: G7 готовит политические гарантии для Зеленского ради урегулирования конфликта
Страны G7 готовят для украинского президента Владимира Зеленского политические гарантии, которые могли бы склонить его к ускорению урегулирования конфликта на Украине, в обмен на это Запад предоставит ему возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз, пишет итальянская газета La Repubblica.
15:22
Акинфеев, Сафонов и Лантратов — претенденты на звание лучшего вратаря сезона в РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена трёх оставшихся претендентов на звание лучшего голкипера сезона-2022/2023.
15:19
Для жителей Подмосковья перечислили правила обращения в Систему-112
Жителям Подмосковья напомнили о правилах обращения в Систему-112 в случае возникновения экстренных ситуаций.
15:19
Решетников: новые регионы России должны быть интегрированы в реализацию мер поддержки МСП
Новые российские регионы должны интегрироваться в реализацию общероссийских мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
15:19
В Богородске организовали доследственную проверку из-за гибели женщины после нападения собаки
В Богородске начали доследственную проверку по факту смерти женщины после нападения её собаки.
15:11
Диетолог Габдулхакова назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей
Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей.
15:10
Нутрициолог Свиридова посоветовала заменить диету на график питания
Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова дала советы по переходу на здоровое питание. В частности, она призвала осознать существующую проблему и отследить, в какие моменты пациент употребляет чрезмерно много еды.
15:07
«Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера
«Челси» объявил о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером команды.
15:06
Опрос: треть россиян боятся остаться в одиночестве
Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (32%) боятся остаться в одиночестве.
15:06
Сериал «Дом дракона» будет продлён ещё на три сезона
Создатели телесериала «Дом дракона» решили продлить проект до четвёртого сезона.
15:04
Врио главы «Вектора» назначен Агафонов, ранее занимавший должность замдиректора
Временно исполняющим обязанности руководителя ГНЦ «Вектор» назначен Александр Агафонов, который ранее занимал должность заместителя генерального директора.
15:04
Свыше 0,5 млн туристов посетили Мурманскую область в 2022 году
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания сообщил, что регион посетили 540 тыс. туристов по итогам 2022 года. Это на 11% больше, чем в 2021-м.
15:03
Юрист Воробьёв напомнил о штрафах за порчу зелёных насаждений в Москве
Юрист по гражданским и административным делам Алексей Воробьёв рассказал, что грозит горожанам за порчу зелёных насаждений в Москве.
15:02
В Горловке мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
В Горловке (ДНР) мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
15:02
Washington Post: не менее 16 ветеранов из США погибли в боях в зоне спецоперации
По меньшей мере 16 американских ветеранов войн погибли в зоне боевых действий в зоне спецоперации России, пишет The Washington Post.
15:02
В ХМАО прогнозируют жару до +32 °С и дожди с грозами 1 июня
В Гидрометцентре Ханты-Мансийского автономного округа в конце мая — начале июня установится жаркая погода с дождями и грозами, местами температура превысит +30 °С.
15:00
Врач Иванов рассказал об особенностях выращиваемых на даче пряностей
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал об особенностях пряностей, которые можно вырастить на дачном участке. В частности, он назвал ревень «кладезем» витамина К, А и С, калия, фолиевой кислоты.
15:00
Рогозин заявил о применении ВСУ химоружия на Запорожском направлении
Украинские военные применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций в Запорожской области, заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
14:58
Захарова предложила сенатору США Грэму снять видео с объяснением его слов о русских
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму снять видео с объяснением его слов о смерти русских.
14:58
В музей Оренбурга передадут копию личного дела Юрия Гагарина
В доме-музее имени Юрия и Валентины Гагариных 31 мая состоится передача копии личного дела Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина.
14:57
Исследование: 25% россиян заявили, что их дети не пойдут на выпускной
Сайт kp.ru провёл исследование, посвящённое тратам россиян на выпускные вечера их детей. Выяснилось, что 36% опрошенных намерены выделить на эти цели до 10 тыс. рублей.
14:56
Гаврилов заявил, что селекционный отдел «Спартака» ведёт неправильную работу
Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов назвал причины, из-за которых красно-белые остались без трофеев в этом сезоне.
14:56
Мишустин заявил о необходимости открыть в новых регионах России центры «Мой бизнес»
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости открыть в новых российских регионах центры «Мой бизнес».
14:53
Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс., заявил российский премьер Михаил Мишустин.
14:48
Депутаты гордумы Краснодара поддержали запрет на вывески на иностранном языке
Депутаты городской думы Краснодара поддержали введение запрета на оформление вывесок на иностранных языках, сообщает пресс-служба администрации города.
14:48
Лавров: без изменений в ситуации с российским экспортом зерновая сделка будет нерабочей
Если ситуация с российским сельхозэкспортом останется такой же, как сейчас, то можно будет считать, что Черноморская инициатива не функционирует. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.
14:47
Sport.es: Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года
Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с клубом до 2026 года.
14:46
Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер.
14:39
Из ЛНР вернулась ещё одна бригада подмосковных врачей
Из Луганской Народной Республики вернулась последняя бригада подмосковных врачей.