WION: первая женщина-космонавт из Саудовской Аравии отправилась на МКС

Саудовская Аравия впервые отправила в космос женщину. Райана Барнауи — учёный-медик, вместе с ней в космос с мыса Канаверал на ракете Falcon 9 отправились трое других космонавтов. По данным телеканала WION, это частная миссия для проведения ряда экспериментов в условиях невесомости.
Райана Барнауи из Саудовской Аравии стала первой из этой страны женщиной-астронавтом, полетевшей в космос. Вместе с тремя другими космонавтами она отправилась на ракете Falcon 9 компании SpaceX на международную космическую станцию. Ракета Falcon 9 стартовала с космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
Барнауи занимается исследованием рака молочной железы. Её сопровождают саудовский коллега-астронавт лётчик-истребитель Али Аль-Карани, бывший астронавт NASA Пегги Уитсон и американский пилот Джон Шоффнер. Миссия организована частной космической компанией Axiom Space.
Согласно отчётам, два саудовских астронавта отправились на МКС впервые — это частная миссия для проведения ряда экспериментов, основанных на исследованиях человека, клеточных науках, и экспериментов по засеву облаков в условиях микрогравитации. Эксперименты также подразумевают изучение поведения стволовых клеток в условиях невесомости.
Саудовская Аравия создала Саудовскую космическую комиссию в 2018 году. Миссия является частью концепции Саудовской Аравии до 2030 года. Это программа реформ, целью которой является снижение зависимости страны от нефти и создание рабочих мест для молодёжи.
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