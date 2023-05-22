WION: первая женщина-космонавт из Саудовской Аравии отправилась на МКС

Саудовская Аравия впервые отправила в космос женщину. Райана Барнауи — учёный-медик, вместе с ней в космос с мыса Канаверал на ракете Falcon 9 отправились трое других космонавтов. По данным телеканала WION, это частная миссия для проведения ряда экспериментов в условиях невесомости.

Райана Барнауи из Саудовской Аравии стала первой из этой страны женщиной-астронавтом, полетевшей в космос. Вместе с тремя другими космонавтами она отправилась на ракете Falcon 9 компании SpaceX на международную космическую станцию. Ракета Falcon 9 стартовала с космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Барнауи занимается исследованием рака молочной железы. Её сопровождают саудовский коллега-астронавт лётчик-истребитель Али Аль-Карани, бывший астронавт NASA Пегги Уитсон и американский пилот Джон Шоффнер. Миссия организована частной космической компанией Axiom Space.

Согласно отчётам, два саудовских астронавта отправились на МКС впервые — это частная миссия для проведения ряда экспериментов, основанных на исследованиях человека, клеточных науках, и экспериментов по засеву облаков в условиях микрогравитации. Эксперименты также подразумевают изучение поведения стволовых клеток в условиях невесомости.

Саудовская Аравия создала Саудовскую космическую комиссию в 2018 году. Миссия является частью концепции Саудовской Аравии до 2030 года. Это программа реформ, целью которой является снижение зависимости страны от нефти и создание рабочих мест для молодёжи.

Дата выхода в эфир 22 мая 2023 года.