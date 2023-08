Guardian: в ответ на враждебный антироссийский курс — Россия ввела санкции против 54 британских политиков и журналистов

Министерство иностранных дел России расширило перечень британских политиков и журналистов, которым запрещён въезд в страну, добавив в него 54 имени, передаёт The Guardian. В ведомстве отметили, что подобные меры стали ответом на санкции Великобритании и на «распространение ложной информации о России».

В ответ на реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну ещё 54 гражданам Великобритании, сообщает The Guardian.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сказано, что мера стала ответом на санкции Великобритании и на «распространение ложной информации о России». Также в ведомстве указали на «неослабевающую военную поддержку Лондоном киевского неонацистского режима».

Под ограничения попали британские политики, журналисты и юристы. В частности, теперь запрет на въезд распространяется на заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая, по мнению Москвы, «ответственна за поставки на Украину вооружений, включая снаряды с обеднённым ураном». Россия также запретила въезд в страну министру по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер за «лоббирование международной спортивной изоляции России».

Также в чёрный список попали прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест российского руководства, и журналисты The Guardian, ВВС, и The Daily Telegraph.

В The Guardian уже прокомментировали решение Министерства иностранных дел России. «Запрещая въезд журналистам и руководителям The Guardian, российское правительство просто демонстрирует своё пренебрежение к свободной и честной прессе», — заявил представитель издания, указав на то, что оно «пользуется большим доверием во всем мире».

Как напоминает британское издание, ранее Москва уже запретила въезд в страну десяткам британских журналистов и руководителей СМИ, в том числе главному редактору The Guardian Кэтрин Винер. Тогда под санкции попали также главные редакторы газет The Times, The Daily Telegraph, Daily Mail и The Independent.