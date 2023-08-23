Reuters: российские авиакомпании не остались без запчастей, несмотря на санкции

Российские авиакомпании «решили проблему» работы в условиях западных санкций, считает руководитель московского авиационного аналитического центра «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Как сообщает агентство Reuters, разнообразные детали, от шоссе и дисплеев для кабины до кофеварок и телефонных трубок для стюардесс, начали поставляться в Россию через Таджикистан, Турцию, ОАЭ, Китай или Киргизию — страны, не поддержавшие санкции Запада в отношении России.

Несмотря на западные санкции, призванные помешать российским перевозчикам закупать запчасти для своих самолётов Airbus и Boeing, одни только «Уральские авиалинии» ввезли более 20 единиц американского оборудования с начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, сообщает Reuters.

По данным таможенной отчётности, проанализированным агентством, в общей сложности с мая прошлого года, когда уже действовало большинство торговых ограничений США и Европы и запретов на экспорт в Россию, по конец июня этого года в российские авиакомпании поступили авиазапчасти на сумму не менее $1,2 млрд.

Оборудование варьировалось от предметов первой необходимости — шасси, клапанов давления и дисплеев для кабины — до более обыденных приборов и запчастей, таких как кофеварки, телефонные трубки для стюардесс и сиденья для туалетов.

По данным таможенной отчётности, оборудование попадало в Россию через посредников в Таджикистане, ОАЭ, Турции, Китае и Киргизии — ни одна из этих стран не поддержала санкции Запада в отношении России.

Как утверждает Reuters, сумма в $1,2 млрд является заниженной, поскольку в неё включены только партии, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их сервисных подразделений, а не запчасти для самолётов, поставляемые другим компаниям в России.

Руководитель московского авиационного аналитического центра «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что российские авиакомпании «решили проблему» работы в условиях западных санкций. «Сначала был шок, никто не знал, что делать, — рассказал он агентству Reuters. — Через два-три месяца были найдены новые каналы поставок, а через шесть-девять месяцев появилось достаточно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставок».

Заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов отказался от комментариев по поводу того, как российский перевозчик закупает запасные части. «Я точно не буду вам это рассказывать, — заявил он агентству Reuters. — Это ненужная информация».

Изучив список, составленный агентством Reuters, поставляющая авиационные запчасти компания Northrop Grumman заявила, что не обнаружила никаких продаж или услуг по ремонту российским компаниям. Northrop Grumman также подчеркнула, что в компании действуют «надёжные процессы и процедуры, позволяющие обеспечить соблюдение всех применимых законов и нормативных актов, касающихся экспорта и санкций».

В свою очередь, правительство США утверждает, что его экспортный контроль и контроль союзников серьёзно повлияли на российский авиационный сектор. «Мы продолжим решительно обеспечивать соблюдение наших мер контроля, выявляя и разрушая незаконные сети, преследуя лиц, уклоняющихся от ограничений, и напрямую взаимодействуя с промышленными предприятиями и иностранными правительствами для обеспечения их соблюдения», — заявил представитель Министерства торговли.

Официальный представитель Европейского союза также отметил, что блок тесно координирует свои действия со странами, которые ввели аналогичные ограничения на торговлю, чтобы не допустить их обхода. «В некоторых странах создаются системы мониторинга, контроля и блокирования реэкспорта», — пояснил он.

Безусловно, санкции Запада осложнили жизнь российскому авиационному сектору, настаивает Reuters. В середине 2022 года источники в авиационной отрасли рассказывали о том, что некоторые российские авиакомпании разбирают часть самолётов на запчасти. А российский перевозчик S7 Airlines в июне прошлого года заявил, что вынужден отказаться от планов по созданию низкобюджетного оператора, поскольку не может получить заказанные им самолёты Airbus.

Как и американский конкурент Boeing, европейский производитель самолётов разорвал связи со своими российскими клиентами после введения санкций. Однако, согласно данным швейцарской авиационной компании ch-aviation, по состоянию на 1 мая текущего года в эксплуатации или на техническом обслуживании у российских авиакомпаний находился 541 западный самолёт. Это более или менее соответствует уровню до начала конфликта, подсчитали в швейцарской компании.

По данным Росстата, в июне российские авиакомпании перевезли 10,1 млн пассажиров по сравнению с 8,87 млн в июне 2022 года и 11,1 млн в июне 2021 года. Без западных самолётов российским авиакомпаниям пришлось бы сильно сократить штат, поскольку в их парке насчитывается всего около 150 пассажирских самолётов российского производства.

Как напоминает Reuters, до введения торговых ограничений «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7 и другие российские авиаперевозчики полагались на техническое обслуживание, осуществляемое международными компаниями, такими как Lufthansa Technik. Когда эти компании перестали оказывать услуги — Lufthansa Technik заявила, что приостанавливает продажи в Россию с 28 февраля 2022 года, — российские авиакомпании обратились к пулу гораздо более мелких поставщиков.

Например, в апреле 2022 года подразделение S7 Engineering, занимающееся техническим обслуживанием самолётов, начало импортировать детали из молдавской компании Air Rock Solutions. Первая поставка включала в себя водяные фильтры для камбузов Airbus с заявленной стоимостью $1700. В течение последующих 14 месяцев компания S7 получила от Air Rock запчасти на сумму не менее $1,23 млн. При этом большинство грузов, указанных в российских таможенных документах как осуществлённые Air Rock и Aerostage, шли по извилистым маршрутам, через ОАЭ или Киргизию.

Серийный номер, указанный в российских таможенных документах на прибор Northrop Grumman, отправленный в Екатеринбург в прошлом году, свидетельствует о том, что деталь была изготовлена в октябре 2008 года и использовалась на разных самолётах, в том числе на одном из самолётов в Саудовской Аравии шесть лет назад, утверждает источник в отрасли, имеющий доступ к базам данных технического обслуживания.

Хотя в таможенных документах не названа компания, отправившая устройство в ноябре, из них видно, как в течение 14 месяцев, проанализированных Reuters, «Уральские авиалинии» получили ещё несколько таких же важнейших американских приборов, оснащённых высокотехнологичными лазерными гироскопами, — например, через Таджикистан или ОАЭ.

Один из российских авиаперевозчиков, авиакомпания Nordwind Airlines, по всей видимости, использовал семейные связи для закупки комплектующих для 12 самолётов Airbus и 15 самолётов Boeing, находящихся в его парке, продолжает Reuters. Согласно корпоративным документам, авиакомпания, принадлежащая российскому предпринимателю Каринэ Букрей, импортировала сотни деталей у турецкой компании Ramses Turizm, которая принадлежит мужу Букрей, Рамазану Акпынару.

По данным Reuters, Nordwind прекратила получать запчасти от Ramses Turizm через три дня после того, как агентство обратилось к ней с соответствующим запросом. Однако авиакомпания продолжила импортировать детали через другую турецкую компанию, базирующуюся в Анталии.