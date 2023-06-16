Focus: на смену западным самолётам в России, возможно, придёт «летающее крыло»

Россия запускает разработку собственного дальнемагистрального самолёта, сообщает Focus со ссылкой на слова российского вице-премьера Дениса Мантурова. При этом он заявил, что Центральный аэрогидродинамический институт уже ведёт исследования в области новых технологий, которые могут существенно повлиять на конструкцию этого летательного аппарата. Деталей он не назвал, но не исключено, что речь идёт о самолёте типа «летающее крыло», когда фюзеляж и крыло плавно переходят друг в друга, отмечает немецкое издание.

На фоне конфликта с Западом Россия активно занимается разработкой собственных самолётов, пишет Focus. МС-21 «Иркут» призван заменить Airbus A320 и Boeing 737. Sukhoi Superjet 100 будет задействован на среднемагистральных региональных маршрутах. А Ил-114-300, ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога» — это сразу три турбовинтовых летательных аппарата, подходящих для коротких дистанций.

Вот только в секторе дальнемагистральных самолётов наблюдается брешь, продолжает немецкое издание. Производство нескольких Ил-96-400М должно её частично закрыть, но этого будет недостаточно. Так, Россия участвует в совместном с Китаем проекте по созданию широкофюзеляжного авиалайнера Craic CR929. Но в начале прошлого года ходили слухи, что Москва собирается из него выйти.

Впрочем, недавно вице-премьер России глава Минпромторга Денис Мантуров сделал сразу два важных заявления. Во-первых, он сказал, что Кремль не собирается выходить из совместного с Поднебесной проекта. Однако он подчеркнул, что ввиду изменений в отношениях с западными странами придётся внести в него коррективы. Детали он не назвал.

Также политик объявил о том, что Россия запускает разработку собственного дальнемагистрального самолёта, создание которого должно завершиться в период с 2028 по 2030 годы, но не раньше. Мантуров заявил, что Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) уже ведёт исследования в области новых технологий, которые могут существенно повлиять на конструкцию всего летательного аппарата. По имеющейся информации, ЦАГИ изучает возможность создания самолёта типа «летающее крыло», когда фюзеляж и крыло плавно переходят друг в друга, пишет Focus.

Исследования института показали, что такой самолёт может снизить эксплуатационные расходы в такой же степени. Исследования в этом направлении ведутся и в других странах, причём уже больше 100 лет. Airbus и Boeing также до сих пор видят потенциал в этой концепции.