France 24: «огромная проблема» — закрытое российское небо ставит западные авиакомпании в невыгодное положение

Запрет на полёт над российской территорией негативно сказывается на конкурентоспособности западных авиакомпаний, рассказывает France 24. После открытия границ с Китаем туриндустрия требует увеличить число рейсов по азиатским направлениям, однако из-за увеличения маршрута перелёт обходится дороже, и пассажиры отдают предпочтение авиакомпаниям других стран.

Западным авиакомпаниям, для которых закрыто воздушное пространство России, приходится терять время, деньги и конкурентоспособность — особенно на азиатских направлениях, пишет France 24.

Как рассказывает издание, самолётам Air France на рейсе «Париж-Пекин» теперь приходится лететь южнее Кавказа, а затем через страны Центральной Азии. Согласно данным сайта по отслеживанию полётов Flightradar24, новый маршрут составляет 9800 км, тогда как раньше при полёте над Московской областью, Уралом и Сибирью путь занимал около 8400 км, то есть на два часа меньше. Главный исполнительный директор Air France-KLM Бенжамин Смит указывает, что из-за расходов на топливо и зарплату экипажу перелёт обходится «гораздо дороже». Он подчёркивает, что для авиакомпании это стало большой проблемой.

В конце февраля Россия закрыла своё воздушное пространство для компаний из стран, которые посчитала враждебными, однако такое решение не оказало большого влияния на перелёты. В результате пандемии коронавируса вот уже два года объёмы перевозок между странами Азии и остальным миром едва достигали 10% допандемийного уровня. Однако после того, как Китай открыл границы, ситуация изменилась. В апреле, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), число пассажиров выросло в три раза по сравнению с прошлым годом.

Выросший пассажиропоток стал центральным пунктом в переговорах между Парижем и Пекином. Французская туриндустрия требует увеличить число авиарейсов, однако Air France может оказаться в невыгодном положении. «Мы хотим убедиться, что компании, которые имеют право летать во Францию или Нидерланды, соблюдают те же ограничения, что и мы», — объяснил Бенжамин Смит. По его словам, на этих направлениях его авиакомпанию могут «вытеснить с рынка».

Такие же проблемы в США: лоббистская ассоциация авиакомпаний Airlines for America в марте предупредила о возможном «конкурентно невыгодном положении». «Это огромная проблема», — подтверждает генеральный директор авиакомпании United Airlines Скотт Кирби. Не имея возможности пересекать небо над Россией, его компания не может осуществлять четыре из пяти маршрутов в Индию.

Международная ассоциация воздушного транспорта, которая на днях проводила в Стамбуле общее собрание, отказывается занимать чью-либо сторону. «Мы бы хотели, чтобы российской воздушное пространство было открыто для всех, — приводит France 24 слова генерального директора организации Уилли Уолша. – Мы бы предпочли, чтобы все соперничали на равных, однако это политическое решение, которое можно будет принять, лишь когда мир восстановится».