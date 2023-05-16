SZ: китайские авиакомпании оказались вне конкуренции благодаря коротким перелётам через Россию

Китай не присоединился к антироссийским санкциям Запада и теперь возможность пересекать российское воздушное пространство обеспечила его авиакомпаниям большие конкурентные преимущества, сообщает Süddeutsche Zeitung. Особенно это касается перелётов в Европу и США, на которые самолёты Поднебесной в среднем тратят на два часа меньше, чем воздушные суда других игроков на рынке авиаперевозок, рассказывает немецкое издание.

Недавно американское правительство разрешило китайским пассажирским авиакомпаниям совершать 12 перелётов из Поднебесной в США в неделю, сообщает Süddeutsche Zeitung. До этого было позволено выполнять только восемь рейсов. На такой шаг в Вашингтоне пошли после того, как Пекин сам ослабил ограничения в сфере авиаперевозок для американцев. Но 12 перелётов — это немного, так что говорить о полноценной интеграции Китая в мировую систему воздушного сообщения не приходится.

Ситуацию усугубляет и новый, разгоревшийся недавно конфликт, продолжает немецкое издание. Так как Поднебесная не присоединилась к санкциям против России, китайские авиакомпании продолжают использовать её воздушное пространство. И это обеспечивает им большие конкурентные преимущества по отношению к другим игрокам на рынке авиаперевозок. Особенно при перелётах в Европу или Северную Америку.

На свои маршруты китайские самолёты тратят в среднем на два часа меньше, так как им не нужно искать обходные пути. Изначально Министерство транспорта США хотело предоставить Китаю расширенные транспортные права только при условии, если в будущем самолёты Поднебесной не станут заходить в российское воздушное пространство. На этом открыто настаивали представители американских авиакомпаний, в частности генеральный директор American Airlines Роберт Исом. Французско-датская Air France KLM также потребовала, чтобы преимущества китайских авиалиний были каким-то образом компенсированы. Но в США страна или получает транспортные права, или нет — их нельзя привязать к какому-то конкретному маршруту, поясняет немецкое издание.