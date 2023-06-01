Sky News: авиапассажирам в Новой Зеландии предложат проверить свой вес в целях безопасности
Как объявило руководство авиакомпании Air New Zealand, с целью повышения безопасности полётов пассажирам международных рейсов будет предложено принять участие в сборе статистических данных, чтобы вычислить средний вес путешественников и загрузку авиасудна. При этом оно заверило, что вся информация, касающаяся веса участников исследования, будет защищена и недоступна для окружащих, сообщает Sky News.
«Мы взвешиваем всё, что находится на борту самолёта: от грузов до еды и багажа, расположенного в багажном отделении. Для клиентов, членов экипажа и ручной клади мы затем используем средний вес, полученный из этого исследования», — рассказал Аластер Джеймс, специалист по улучшению контроля загрузки авиакомпании Air New Zealand.
«Это важно, потому что нам нужно знать вес всего, что перевозится на наших самолётах», — также пояснил он. Джеймс заверил пассажиров, которые согласятся принять участие в исследованиях, что данные об их весе при этом не будут доступны для окружающих. По его словам, информация о весе будет фиксироваться только в компьютере у специалистов и не будет видна другим путешественникам, говорится в статье.
«Мы знаем, что встать на весы может быть непросто. Мы хотим заверить наших клиентов, что нигде ничего не будет отображаться на виду. Никто не сможет увидеть ваш вес, даже мы. Это полностью анонимно. Это простая и добровольная процедура, и, принимая участие во взвешивании, вы поможете нам каждый раз перевозить вас более эффективно и безопасно», — подчеркнул при этом представитель Air New Zealand.
По его словам, все те, кто согласится принять участие в исследовании, помогут компании обеспечить ещё более высокий уровень безопасности перелётов. В 2021 году авиакомпания Air New Zealand уже проводила взвешивание пассажиров своих внутренних рейсов, а на этот раз исследование будет сосредоточено на пассажирах международных маршрутов, поясняется в статье.
Добровольцы, которые согласятся участвовать в новой программе, будут взвешиваться перед некоторыми рейсами Air New Zealand, вылетающими из международного аэропорта Окленда, вплоть до 2 июля этого года. Полученная благодаря этому информация будет использована для расчёта среднего веса пассажиров, который важно знать пилотам при балансировке самолёта, говорится в статье.
Руководство Air New Zealand также заявило, что для этого опроса, который проводится по требованию Управления гражданской авиации, планируется привлечь не менее 10 тыс. пассажиров, вылетающих за границу на протяжении ближайшего месяца, сообщает Sky News.
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