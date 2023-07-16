Le Monde: в Италии отменили тысячи авиарейсов из-за забастовки в аэропортах

Сотрудники итальянских аэропортов вышли на забастовку с требованием продлить коллективный договор, переставший действовать 6 лет назад, сообщает Le Monde. В результате оказались отменены тысячи авиарейсов, что нарушило планы около 250 тыс. человек.

В субботу, 15 июля, в итальянских аэропортах отменили тысячу рейсов из-за забастовки наземного персонала, пишет Le Monde. Сотрудники стоек регистрации и погрузочно-разгрузочного отдела требуют продлить коллективный договор, который перестал действовать 6 лет назад. По призыву профсоюза они не работали с 10 часов утра до 18 часов вечера.

В аэропорте Фьюмичино имени Леонардо да Винчи около Рима отменили около 200 рейсов, в том числе в Копенгаген, Стокгольм, Барселону, Пальму де Майорка, а также Палермо и Катанию на Сицилии. Особенно много отменённых перелётов у авиакомпании Air Malta, которая осуществляет стыковочные рейсы для Ryanair, Ita Airways и Vueling, чьи пилоты решили присоединиться к забастовке. В двух аэропортах Милана — Линате и Мальпенса — отменили около 150 рейсов, в Турине — около 30, столько же в Палермо.

Министр транспорта Италии Маттео Сальвини воззвал к «здравому смыслу» бастующих. Он убеждал прекратить протестные акции и «не вредить миллионам других рабочих и туристов». Как отмечает Le Monde, отмены рейсов нарушат планы примерно 250 тыс. путешественников.