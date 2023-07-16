Le Monde: в Италии отменили тысячи авиарейсов из-за забастовки в аэропортах

06:20
Анчелотти: в новом сезоне «Реал» может играть по другой системе
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскрыл подробности планов команды на следующий сезон.
06:15
Дудакова нокаутировала соперницу в первом бою в UFC
Российский боец Виктория Дудакова с победы дебютировала в турнире UFC on ESPN 49.
06:02
Развожаев: восемь беспилотников сбиты или подавлены силами РЭБ у Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО, флот и подразделения РЭБ отразили вражескую атаку на Севастополь, сбиты или подавлены восемь беспилотников.
06:00
Профессор РАН Нехаев: любые антибиотики для лечения вирусных заболеваний бесполезны
Доктор медицинских наук, профессор РАН Игорь Нехаев рассказал в беседе с RT, что антибиотики — это серьёзная группа препаратов, которая используются для лечения бактериальных инфекций.
05:41
WP: минные поля показали уязвимость западной военной техники на Украине
В газете Washington Post заявили, что минные поля выявили уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине.
05:23
На Южно-Донецком направлении войска группы «Восток» отразили атаки ВСУ под Макаровкой
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении российскими войсками атак ВСУ под Макаровкой на Южно-Донецком направлении.
05:09
Авиация группировки «Центр» совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что авиация российской группировки войск совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ.
05:00
Специалист Стефанцева посоветовала точно формулировать запрос при работе с нейросетями
Специалист Нина Стефанцева рассказала в беседе с RT, как эффективно применять нейросети в своей работе. По словам эксперта, самое главное — уметь правильно формулировать свой запрос.
04:39
Глава Севастополя Развожаев сообщил об отражении силами ПВО и флота атаки БПЛА на город
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении силами ПВО и флота атаки БПЛА на город.
04:17
Сальдо заявил, что силы России взяли под контроль самый важный участок у Антоновского моста
Самый важный в тактическом плане участок у Антоновского моста в Херсонской области зачищен от ВСУ и взят под контроль российскими военными, сообщает врио губернатора региона Владимир Сальдо.
04:03
Украинские войска с начала суток выпустили 13 снарядов по Донецку
Украинские войска с начала суток, 16 июля, выпустили 13 снарядов по Донецку.
03:52
Сальдо: ВСУ потеряли у Антоновского моста в Херсонской области не менее 100 солдат
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ в боях у Антоновского моста в регионе, по предварительным оценкам, потеряли не менее 100 солдат убитыми.
03:39
МИД Пакистана раскритиковало шведские власти за допущение осквернения Торы и Библии
Министерство иностранных дел Пакистана подвергло критике шведские власти за допущение публичного осквернения Торы и Библии в Стокгольме.
03:11
Economist: российские подразделения РЭБ эффективно «глушат» сигналы западной техники
Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно «глушат» сигнал GPS поставляемых Западом оружия и техники ВСУ.
03:00
Рогов сообщил о работе системы ПВО в Севастополе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО.
02:25
Американский политик Янг: роспуск НАТО — лучшее, что может случиться с Украиной
Американский политик Джеффри Янг выразил мнение, что роспуск НАТО стал бы лучшим исходом для украинского народа.
01:59
В канцелярии Эрдогана заявили, что Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности
В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то определённой страны, а чтобы обеспечить стабильность.
01:41
CNN: глава Минфина США Йеллен во время визита в Китай ела галлюциногенные грибы
Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности, известных галлюциногенными эффектами.
01:34
ТСН: взрыв раздался в Харькове
Украинский телеканал ТСН сообщил о взрыве в Харькове.
01:20
Открытое горение ликвидировано на крыше жилого дома в Омске
Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске.
01:03
Минобороны Британии: увеличение оборонного бюджета является необходимостью
Увеличение расходов на оборону в Великобритании является необходимостью, а не тщеславием, заявил в интервью британской газете Times министр обороны страны Бен Уоллес.
01:01
Ольховский назвал обидным поражение Корнеевой в полуфинале юниорского Уимблдона
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Алина Корнеева имела все шансы для выхода в финал Открытого чемпионата Великобритании по теннису среди юниоров 2023 года.
00:48
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что после отставки собирается работать в баре
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью британской газете Times, что после ухода с поста министра был бы рад работать в баре.
00:45
Экс-пилот «Формулы-1» Мазепин планирует совершить восхождение на Эльбрус
Бывший пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин сообщил, что намерен осенью покорить Эльбрус.
00:31
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.
00:29
Пономарёв считает, что «Зениту» повезло в матче за Суперкубок России по футболу
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв уверен, что удача помогла петербургскому «Зениту» одержать победу в матче за Суперкубок России по футболу.
00:29
Украинские войска за сутки 31 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 31 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним был выпущен 181 снаряд.
00:16
Правозащитник Барака: Зеленский не послушал совет Путина и пошёл на поводу у Запада
Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошёл на поводу у Запада и не стал следовать совету Владимира Путина выполнить Минские соглашения.
00:14
«Кама» одержала победу в Суперфинале «Кубка Победы» по боксу
Команда «Кама» заняла первое место в «Кубке победы» по боксу в Оренбурге.
00:07
Асхабадзе: «Факел» и Кудряшов быстро договорились о подписании контракта
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе дал понять, что защитник сборной России Фёдор Кудряшов с большим удовольствием перешёл в воронежскую команду.
00:05
На правобережье Днепра авиаударом уничтожены пункт управления БПЛА и станция Starlink ВСУ
Российские военные авиаударом уничтожили в районе населённого пункта Никольское в Херсонской области пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink.
23:53
Сергеев считает победу в Суперкубке России важной для «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев считает, что победа над московским ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу придаст уверенности перед стартом чемпионата сезона-2023/24.
23:52
Жительница Старомайорского рассказала RT о гибели мужа и ранении детей из-за обстрелов ВСУ
Жительница Старомайорского Светлана рассказала корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой о гибели мужа, о потере ноги и ранении детей из-за обстрелов со стороны украинцев.
23:47
CBS: не менее четырёх человек погибли в результате стрельбы в Джорджии
В Джорджии сообщили по меньшей мере о четырёх жертвах массовой стрельбы.
23:41
Отец футболистки «Челси» Абдуллиной рассказал, что в посёлке повесили баннер в её честь
Ренат Абдуллин, отец полузащитницы лондонского «Челси» Алсу Абдуллиной, сообщил, что в родном посёлке футболистки в Татарстане повесили большой плакат с изображением его дочери.
23:38
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирный житель Донецка пострадал при обстреле Петровского района со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
23:35
Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал разблокировать Лачинский коридор.
23:27
Илон Маск назвал отчаянием отправку Украине кассетных боеприпасов
Американский предприниматель Илон Маск назвал отчаянием решение США отправить Украине кассетные боеприпасы — по его словам, так Вашингтон унижает сам себя.
23:21
Чесноков: российские юниоры показывают хорошие результаты на теннисных турнирах
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что в России подрастают перспективные молодые теннисисты.
23:16
ЦПВС: БПЛА «коалиции» США 14 раз нарушили безопасность полётов в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотники возглавляемой США так называемой международной коалиции за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в небе над Сирией.
23:07
Масалитин: ЦСКА нужно усиливаться во избежание проблем в новом сезоне
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что без серьёзного усиления армейской команде будет очень сложно бороться за призовые места чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
23:03
Глава Минобороны Британии заявил, что Борис Джонсон не планирует возвращаться в политику
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не планирует возвращаться в большую политику, заявил в интервью The Times министр обороны королевства Бен Уоллес.
22:55
В МЧС заявили о локализации пожара в жилом доме в Омске
В пресс-службе МЧС России заявили о локализации пожара в жилом доме в Омске.
22:54
Sportface: Миранчук пропустил тренировку «Аталанты» на сборе из-за болей в спине
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не участвовал в тренировке команды на летних учебно-тренировочных сборах в Клузоне по состоянию здоровья.
22:46
На подъезде к Крымскому мосту сохраняется пробка из 380 машин
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сохраняется пробка из 380 автомобилей, при этом затруднений на выезде с полуострова нет.
22:38
Эвакуированных из горящего дома в Омске жителей временно разместят в школе
Пресс-служба администрации Омска заявила, что в городе готовят пункт временного размещения в школе для людей, которых эвакуировали из горящего дома.
22:37
Чех Сафин подписал контракт с ХК «Лада» вопреки запрету правительства своей страны
Чешский нападающий Остап Сафин может продолжить карьеру в российском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада».
22:24
В Запорожье и Кривом Роге слышны взрывы
Военная хроника сообщает о взрывах в Запорожье и Кривом Роге.
22:19
Малком считает «Спартак» и «Ростов» основными конкурентами «Зенита» в новом сезоне
Нападающий петербургского «Зенита» Малком не включил ЦСКА в список главных конкурентов в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
22:17
Военная хроника сообщает о мощном ударе по ВСУ на правом берегу Днепра
Военная хроника сообщает, что российские войска нанесли мощный удар по украинским военнослужащим на правом берегу Днепра.