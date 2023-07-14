NBC: актёры и сценаристы «остановили» Голливуд совместной забастовкой

Беспрецедентная остановка в работе голливудской киномашины. 160 тысяч актёров, включая главных звёзд, заявили о начале забастовки после того, как им не удалось достичь соглашения с представителями студий. Главы кинокомпаний считают их требования необоснованными. Актёры решили не отступать и присоединились к сценаристам, бастующим с мая. Это первая масштабная совместная забастовка с 1960 года. Как сообщает NBC, производство всех фильмов теперь будет приостановлено.

Беспрецедентный перерыв в работе Голливуда: 160 тысяч актёров заявляют, что начнут забастовку в полночь, после того как им не удалось достичь соглашения с альянсом продюсеров кино и телевидения, который представляет такие студии, как NBC Universal.

ФРАН ДРЕЩЕР, президент профсоюза SAG-AFTRA: Как они ссылаются на бедность, говорят, что теряют деньги тут и там, при этом отдают сотни миллионов долларов своим руководителям. Это отвратительно.

Начиная с пятницы, актёры присоединятся к сценаристам, которые бастуют с мая. Это будет первая совместная забастовка с 1960 года. Срыв переговоров свёлся к потоковым остаткам и защите от искусственного интеллекта.

Председатель совета директоров компании Disney Боб Айгер отреагировал на требования актёров в эксклюзивном интервью для CNBC.

БОБ АЙГЕР, глава компании Walt Disney: У них есть такой уровень ожиданий, который просто нереалистичен. Откровенно говоря, это очень разрушительно.

Сегодня в Лондоне на премьере фильма «Оппенгеймер» Мэтт Дэймон и Эмили Блант ушли после появления на красной ковровой дорожке, когда получили новости о забастовке.

МЭТЬЮ БЕЛЛОНИ, сооснователь Puck News: Они борются не за себя, а за всех остальных в гильдии, потому что самые влиятельные её члены могут помочь тем, кто слабее.

Совместная забастовка не похожа ни на что, что мы видели за последние десятилетия. Ожидается, что работа над фильмами, которые находятся сейчас в производстве, как, например, «Дэдпул 3» и «Злая», будет немедленно остановлена. А те, что должны были выйти, вроде «Барби» и «Мэг 2», всё же появятся на экранах, однако главные звёзды не будут участвовать ни в каких рекламных турах. А это повлияет на доходы студий.

Забастовка начинается, как раз когда студии изо всех сил пытаются заработать на стриминговом вещании, поскольку в прокате даже «Индиана Джонс» и «Флэш» не смогли окупить затраты.

Сегодня остаются без ответа вопросы о том, сколько потребуется времени, чтобы шоу снова продолжилось.

Дэйна Гриффин, NBC News, Лос-Анджелес.

Дата выхода в эфир 14 июля 2023 года.