Американская фабрика грёз на пороге крупнейшей забастовки за последние 60 лет. Как сообщает MSNBC, Гильдия киноактёров Голливуда, объединяющая 160 тысяч человек, грозит присоединиться к протестам сценаристов. Они бастуют уже 10 недель и требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Если это произойдёт, отмечает телеканал, кинопроизводство в Голливуде будет полностью парализовано.

Сегодня вечером, спустя всего несколько часов после объявления номинантов на 75-ю премию «Эмми», механизм Голливуда может полностью остановиться. Профессиональное объединение, представляющее собой 160 тысяч актёров телевидения, кино и радио, угрожает объявить забастовку сегодня в полночь по тихоокеанскому времени, если переговоры о заключении договора с ведущими студиями не увенчаются успехом.

Если переговорщики не придут к соглашению, это станет двойным ударом исторического масштаба: актёры присоединятся к голливудским сценаристам, которые бастуют уже десять недель.

Последний раз нечто подобное, когда одновременно бастовали и актёры, и сценаристы, происходило 63 года назад. И руководил этими напряжёнными переговорами в марте и апреле 1960 года актёр среднего уровня, имя которого вам, возможно, знакомо. Его звали Рональд Рейган.

Вы можете увидеть его на этой фотографии, стоящего вторым справа, рядом с Чарлтоном Хестоном. В то время Рейган уже второй раз занимал пост президента Гильдии киноактёров, известной как SAG (англ. Screen Actors Guild), и в этой роли он только что помог возглавить окончание совместной забастовки SAG и Гильдии сценаристов США против семи крупнейших киностудий.

Всё верно. За два десятилетия до того, как он положил начало современной эре консерватизма, основанной на идее малого правительства, сокращения системы социальной защиты и ослабления власти организованного труда. За два десятилетия до этого Рональд Рейган возглавлял профессиональное объединение актёров в ожесточённых переговорах, которые в конечном итоге обеспечили инвестиции долларов в новый план медицинского страхования объединения, пенсионного плана и остаточных выплат за фильмы, выпущенные после 1960 года.

К этому приложил руку Рональд Рейган. И сегодня остаточные выплаты вновь лежат в основе требований объединения актёров. Они требуют выплаты компенсаций за работы, публикующиеся на стриминговых сервисах. Кроме того, они требуют гарантий безопасности от искусственного интеллекта, а также повышения заработной платы, улучшения условий труда и льгот.

В настоящее время из-за забастовки сценаристов уже приостановлено производство сериалов «Начальная школа Эбботт», «Шершни» и «Очень странные дела». Через несколько часов мы узнаем, придётся ли ещё большему количеству проектов приостановить производство и действительно ли дело просто в так называемом «лете забастовок».

Даты выхода в эфир 13 июля 2023 года.