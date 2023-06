NYT: профсоюз актёров объявил о готовности к забастовке накануне старта переговоров с голливудскими студиями

Участники профсоюза SAG-AFTRA, объединяющего членов Гильдии киноактёров и Американской федерации работников телевидения и радио, санкционировали проведение потенциальной забастовки в случае, если предстоящие переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения, который выступает от имени голливудских киностудий, не увенчаются успехом. В то же время главный переговорщик профсоюза Дункан Крэбтри-Ирландия выразил надежду на достижение нового соглашения взамен нынешнего, срок действия которого истекает 30 июня, сообщает The New York Times.

За два дня до старта новых переговоров по рабочим контрактам, которые должны начаться в ближайшую среду, члены профсоюза голливудских актёров одобрили проведение потенциальной забастовки на случай, если прийти к соглашению не получится. В то же время представители профсоюза заявляют, что в целом они настроены оптимистично и надеются заключить новую сделку, пишет The New York Times.



Профсоюз SAG-AFTRA представляет интересы членов Гильдии киноактёров (Screen Actors Guild) и Американской федерации работников телевидения и радио (American Federation of Television and Radio Artists), поясняется в статье. В общей сложности в него входят более 160 тыс. кино- и телеактёров, из которых в голосовании приняли участие около 65 тыс. человек — что составило примерно 48% от всех имеющих право голоса.



Срок действия текущего соглашения актёров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который ведёт переговоры от имени голливудских киностудий, истекает 30 июня этого года. Как ожидается, переговоры о новом трудовом соглашении должны стартовать в ближайшую среду. В ходе голосования, проведённого в понедельник, 98% принявших участие одобрили проведение потенциальной забастовки, сообщает The New York Times.



Такой результат был довольно ожидаемым, отмечается в статье. «Мы вместе держимся за руки, и в этом единстве создаём новый контракт, в котором будет отмечен наш вклад в эту замечательную отрасль, отражена новая бизнес-модель в сфере цифрового и потокового вещания, а также воплощены все наши заботы, касающиеся получения защиты и преимуществ в настоящий момент!» — заявила в этой связи американская актриса Фрэн Дрешер, возглавляющая профсоюз.



С момента предыдущей забастовки американских актёров прошло уже довольно много времени, говорится в статье. В последний раз актёры массово бастовали в 2000 году из-за споров, касающихся коммерческой оплаты труда, и тогда забастовка длилась почти полгода. Нынешнее голосование по этому вопросу проходило в тот момент, когда голливудские сценаристы продолжают бастовать уже шестую неделю.



И многие нынешние опасения актёров перекликаются с тем, чего пытается добиться Гильдия сценаристов США (WGA), поясняет The New York Times. Это касается повышения заработной платы и дополнительных выплат, в частности, за использование контента на различных сервисах потокового и цифрового телевещания, а также защита от несанкционированного использования цифровых изображений актёров с применением расширенных возможностей искусственного интеллекта.



С другой стороны, Гильдия режиссёров Америки (DGA), напротив, объявила в минувшее воскресенье о достижении предварительного консенсуса с представителями киностудий по новым рабочим контрактам. В заявлении отмечается, что было заключено «новаторское соглашение, подтверждающее, что искусственный интеллект не является человеком и что генеративный искусственный интеллект не может выполнять обязанности членов» гильдии. Однако дополнительных подробностей о том, что именно это означает, пока не сообщалось, пишет The New York Times.



Несмотря на то что в ходе голосования члены профсоюза голливудских актёров санкционировали проведение потенциальной забастовки, главный переговорщик профсоюза Дункан Крэбтри-Ирландия заверил, что это не является главной целью. «Очевидно, что мы выступаем с позиции силы, однако мы не стремимся к забастовке», — подчеркнул он.



Планируется, что переговоры начнутся уже завтра, и представители SAG-AFTRA настроены довольно оптимистично, говорится в статье. «Мы здесь, чтобы заключить соглашение», — заявил в этой связи Крэбтри-Ирландия. В то же время он отметил, что если в ходе дискуссий не получится договориться о заслуженных выплатах, то члены профсоюза готовы и к потенциальной забастовке, говорится в статье.



В свою очередь, представители Альянса продюсеров кино и телевидения также подчеркнули свою готовность к обсуждению новых условий рабочих контрактов. «Мы подходим к этим переговорам с целью достижения нового соглашения, которое было бы выгодно как для членов SAG-AFTRA, так и для всей отрасли в целом», — подчёркивается в официальном заявлении этой организации.