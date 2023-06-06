NYT: профсоюз актёров объявил о готовности к забастовке накануне старта переговоров с голливудскими студиями
За два дня до старта новых переговоров по рабочим контрактам, которые должны начаться в ближайшую среду, члены профсоюза голливудских актёров одобрили проведение потенциальной забастовки на случай, если прийти к соглашению не получится. В то же время представители профсоюза заявляют, что в целом они настроены оптимистично и надеются заключить новую сделку, пишет The New York Times.
Профсоюз SAG-AFTRA представляет интересы членов Гильдии киноактёров (Screen Actors Guild) и Американской федерации работников телевидения и радио (American Federation of Television and Radio Artists), поясняется в статье. В общей сложности в него входят более 160 тыс. кино- и телеактёров, из которых в голосовании приняли участие около 65 тыс. человек — что составило примерно 48% от всех имеющих право голоса.
Срок действия текущего соглашения актёров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который ведёт переговоры от имени голливудских киностудий, истекает 30 июня этого года. Как ожидается, переговоры о новом трудовом соглашении должны стартовать в ближайшую среду. В ходе голосования, проведённого в понедельник, 98% принявших участие одобрили проведение потенциальной забастовки, сообщает The New York Times.
Такой результат был довольно ожидаемым, отмечается в статье. «Мы вместе держимся за руки, и в этом единстве создаём новый контракт, в котором будет отмечен наш вклад в эту замечательную отрасль, отражена новая бизнес-модель в сфере цифрового и потокового вещания, а также воплощены все наши заботы, касающиеся получения защиты и преимуществ в настоящий момент!» — заявила в этой связи американская актриса Фрэн Дрешер, возглавляющая профсоюз.
С момента предыдущей забастовки американских актёров прошло уже довольно много времени, говорится в статье. В последний раз актёры массово бастовали в 2000 году из-за споров, касающихся коммерческой оплаты труда, и тогда забастовка длилась почти полгода. Нынешнее голосование по этому вопросу проходило в тот момент, когда голливудские сценаристы продолжают бастовать уже шестую неделю.
И многие нынешние опасения актёров перекликаются с тем, чего пытается добиться Гильдия сценаристов США (WGA), поясняет The New York Times. Это касается повышения заработной платы и дополнительных выплат, в частности, за использование контента на различных сервисах потокового и цифрового телевещания, а также защита от несанкционированного использования цифровых изображений актёров с применением расширенных возможностей искусственного интеллекта.
С другой стороны, Гильдия режиссёров Америки (DGA), напротив, объявила в минувшее воскресенье о достижении предварительного консенсуса с представителями киностудий по новым рабочим контрактам. В заявлении отмечается, что было заключено «новаторское соглашение, подтверждающее, что искусственный интеллект не является человеком и что генеративный искусственный интеллект не может выполнять обязанности членов» гильдии. Однако дополнительных подробностей о том, что именно это означает, пока не сообщалось, пишет The New York Times.
Несмотря на то что в ходе голосования члены профсоюза голливудских актёров санкционировали проведение потенциальной забастовки, главный переговорщик профсоюза Дункан Крэбтри-Ирландия заверил, что это не является главной целью. «Очевидно, что мы выступаем с позиции силы, однако мы не стремимся к забастовке», — подчеркнул он.
Планируется, что переговоры начнутся уже завтра, и представители SAG-AFTRA настроены довольно оптимистично, говорится в статье. «Мы здесь, чтобы заключить соглашение», — заявил в этой связи Крэбтри-Ирландия. В то же время он отметил, что если в ходе дискуссий не получится договориться о заслуженных выплатах, то члены профсоюза готовы и к потенциальной забастовке, говорится в статье.
В свою очередь, представители Альянса продюсеров кино и телевидения также подчеркнули свою готовность к обсуждению новых условий рабочих контрактов. «Мы подходим к этим переговорам с целью достижения нового соглашения, которое было бы выгодно как для членов SAG-AFTRA, так и для всей отрасли в целом», — подчёркивается в официальном заявлении этой организации.
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