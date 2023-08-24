СТРАНА: украинцы считают, что жертвовать деньги более патриотично, чем воевать

Украинцы считают, что разговаривать на украинском языке и перечислять денежные пожертвования — это во время войны более патриотично, чем служить на фронте. Как пишет «СТРАНА», в опросе, посвящённом Дню независимости Украины, пункт «делать пожертвования или заниматься волонтёрством» выбрало 46% опрошенных.

Украинцы считают, что разговаривать на украинском языке и перечислять денежные пожертвования — это во время войны более патриотично, чем служить на фронте. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствует опрос группы «Рейтинг», посвящённый Дню независимости Украины.

Выбрать можно было три ответа из предложенных. Пункт «делать пожертвования или заниматься волонтёрством» выбрало 46% опрошенных, «говорить на украинском» — 45%, «служить на фронте» — 33%, «оставаться на Украине во время войны» — 33%, «заниматься гражданской деятельностью» — 14%, «ходить в украинскую церковь» — 6%.

Отдельно можно посмотреть, как за каждый вопрос голосовали украинцы из трёх категорий — те, кто не выезжал или вернулся на Украину, временно перемещённые лица и беженцы за границей.

Издание отмечает, что особенно активно за пункт «делать пожертвования или заниматься волонтёрством» голосовали беженцы за границей — 61%. Они же наименее активно выбирали такой пункт проявления патриотизма, как «остаться на Украине» — 4%.