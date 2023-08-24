СТРАНА: украинцы считают, что жертвовать деньги более патриотично, чем воевать

12:58
Путин поручил запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей
Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть ставку в 2% по программе «Дальневосточной ипотеки» для жилья молодым семьям в территориях, которые отнесены к Арктической зоне.
12:58
Рогов: мирный житель Запорожской области погиб при обстреле ВСУ
Украинские войска нанесли удары по населённому пункту Новое в Токмакском районе Запорожской области. В результате обстрела погиб мирный житель.
12:57
Страны БРИКС призвали к нераспространению биологического и химоружия
Страны БРИКС выступают за усиление разоружения и нераспространения биологического и химического оружия.
12:57
Подозреваемой в убийстве приёмного сына в Екатеринбурге продлили арест
Приёмная мать Вероника Наумова, в гараже которой правоохранители нашли тело её шестилетнего сына Далера Бобиева, останется за решёткой ещё на три месяца. Такое решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.
12:56
TV2: Норвегия решила передать Киеву истребители F-16
Норвегия решила передать Киеву истребители F-16. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на информированные источники.
12:54
Mundo Deportivo: главе RFEF грозит дисквалификация за поцелуй футболистки
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес может быть дисквалифицирован на срок от двух до шести месяцев за поцелуй футболистки женской национальной команды Дженнифер Эрмосо.
12:54
Politico: США пытаются снять с себя ответственность за провал наступления ВСУ
Власти Соединённых Штатов при помощи СМИ пытаются снять с себя ответственность за провал контрнаступления Вооружённых сил Украины, пишет газета Politico.
12:53
Суд оштрафовал Twitch на 3 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал сервис Twitch на 3 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации.
12:50
Экс-президент Молдавии: властям страны не важна годовщина освобождения
Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что власти страны никак не проявили себя во время 79-й годовщины освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
12:49
Батыргазиев 20 октября в Перми встретится с Луцесом на турнире Ural FC
Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) анонсировала свой первый турнир по профессиональному боксу, который пройдёт 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России.
12:47
Си Цзиньпин: Китай выделит $10 млрд на глобальное развитие
Китай создаст фонд на нужды глобального развития в объёме $10 млрд.
12:46
В Ставрополе рассказали, как получить дополнительные выплаты на детей-инвалидов
Жителям Ставрополя рассказали, как семьям с детьми-инвалидами получить дополнительные ежемесячные и единовременные выплаты.
12:46
Нигерия и Греция требуют вернуть экспонаты после краж в Британском музее
Нигерийские и греческие власти потребовали вернуть более 900 бенинских бронзовых изделий и мрамор Парфенона после того, как из Британского музея украли тысячи артефактов.
12:44
Вице-спикер Совфеда Косачёв: БРИКС набирает обороты
Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT рассказал о важности расширения БРИКС.
12:43
МВД России объявило в розыск украинскую актрису Курилец
Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец за призывы к насилию над россиянами.
12:41
Сенатор Цеков: БРИКС стал очень привлекательным для других стран
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал о важности расширения организации БРИКС.
12:40
Спрос на персонал дорожного строительства вырос на 336% в Калининградской области
Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование и выяснил, что в Калининградской области с 2021 года спрос на персонал из отрасли дорожного строительства вырос на 336%.
12:38
Гутерреш призвал реформировать СБ ООН и Бреттон-Вудскую финансовую систему
Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на саммите БРИКС заявил о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.
12:38
Головин и Алексей Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор.
12:36
Бастрыкин поручил доложить о массовом отравлении детей в лагере в Бурятии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования всех обстоятельств массового отравления детей в лагере в Бурятии.
12:36
Минтранс: движение по ВСМ из Москвы в Петербург планируют запустить в 2028 году
Замминистра транспорта России Валентин Иванов сообщил, что движение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой планируют запустить в 2028 году.
12:35
В МИД РФ назвали разрушением мирового спорта невыдачу Оздоеву британской визы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.
12:30
Собянин рассказал о планах благоустройства набережной у «Нагатинского Затона»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юге столицы вблизи станции метро «Нагатинский Затон» создадут пешеходную набережную, которая станет продолжением существующей Коломенской набережной.
12:30
Путин: некоторые страны оправдывают неонацизм и попустительствуют терроризму
Ряд государств не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+.
12:27
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ-отношений
Мировой судебный участок в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за публикацию видеороликов с демонстрацией ЛГБТ-отношений.
12:25
Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не собирать перезрелые грибы
Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что зрелые грибы по мере роста становятся опасными для здоровья.
12:25
Путин заявил о заинтересованности России в укреплении связей с Африкой
Российский лидер Владимир Путин завил, что Российская Федерация искренне заинтересована в укреплении отношений со странами Африки.
12:23
Дмитриев назвал расширение состава стран — участниц БРИКС+ важнейшим шагом
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев заявил RT, что расширение БРИКС+ является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран-участниц.
12:21
У контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей в Ленобласти
Федеральная таможенная служба России сообщила, что у контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей в Ленинградской области.
12:21
Косторная: по паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70
Чемпионке Европы по фигурному катанию Алёне Косторной 24 августа исполнилось 20 лет.
12:21
Главе Российского общества дружбы с Арменией отказали во въезде в страну
Глава Российского общества дружбы с Арменией Виктор Кривопусков сообщил, что ему отказали во въезде в страну.
12:13
Кроос назвал «позорищем» решение 21-летнего игрока «Сельты» перейти в «Аль-Ахли»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос не поддержал решение 21-летнего футболиста «Сельты» Габриэля Вейги подписать контракт с саудовским «Аль-Ахли».
12:12
Тищенко категорично высказался по поводу возможного боя Бетербиева и Бивола
Олимпийский чемпион 2016 года по боксу россиянин Евгений Тищенко высказался о возможном поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
12:11
В нацпарке «Лосиный остров» 130 оленей и 10 лосей получили паспорта здоровья
В национальном парке «Лосиный остров» в Московском регионе более 130 оленей и десять лосей получили паспорта здоровья.
12:10
Путин: Рамапоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении расширения БРИКС
Российский президент Владимир Путин отметил дипломатическое искусство, которое проявил президент ЮАР Сирил Рамапоса при обсуждении вопросов, касающихся расширения БРИКС.
12:09
Актёрам сериала «Библиотекарь» приходилось сражаться в семикилограммовых костюмах
Актёры сериала «Библиотекарь», снятого по одноимённому роману Михаила Елизарова, рассказали о тяжелых моментах во время съёмок. Артистам приходилось сражаться в костюмах весом 7 кг.
12:09
Путин: Россия будет способствовать недопущению кризиса продовольствия в Африке
Россия будет способствовать недопущению продовольственного кризиса на Африканском континенте.
12:07
Путин: БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет
БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет.
12:06
Путин: страны золотого миллиарда пытаются подменить систему международного права
Президент России Владимир Путин заявил, что страны так называемого золотого миллиарда пытаются подменить систему международного права.
12:04
Диетолог Семёнова посоветовала худеющим съедать не более двух авокадо в день
Врач превентивной медицины, диетолог и нутрициолог компании Biogena Татьяна Семёнова посоветовала людям, которые пытаются похудеть, не есть слишком много авокадо.
11:58
Романо: «Рома» заинтересована в покупке бывшего игрока «Зенита» Азмуна
Нападающий «Байера» Сердар Азмун может перейти в «Рому» в летнее трансферное окно.
11:52
Суд оштрафовал Telegram на 50 тысяч рублей за нарушение оборота персональных данных
Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данных, сумма штрафа составила 50 тыс. рублей.
11:51
Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским самолётом «Посейдон» над Баренцевым морем.
11:48
Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС в ЮАР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС в ЮАР.
11:47
Страны БРИКС выступили за мирное решение конфликтов при помощи диалога
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликтов при помощи диалога. Об этом говорится в тексте итоговой декларации XV саммита объединения.
11:45
Си Цзиньпин: нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер
Нынешнее расширение объединения БРИКС носит исторический характер, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
11:45
Tuttosport: «Торино» пытается вновь арендовать Миранчука у «Аталанты»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вновь перейти в «Торино» на правах аренды.
11:43
Путин заявил, что Россия продолжит работать над расширением влияния БРИКС в мире
Российский президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.
11:39
Пловец из-за судороги не закончил дистанцию на фестивале университетского спорта
Пловец из Афганистана Мир Абдул Варез Карими не смог закончить соревнования из-за судороги в рамках Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.
11:34
Геоглиф с признанием в любви к Санкт-Петербургу появился на Пулковских высотах
Надпись «Я люблю Санкт-Петербург» появилась на холмах Пулковские высоты.