N-TV: партия Вагенкнехт создаст потенциальную опасность для левых и АдГ

Если немецкий политик Сара Вагенкнехт создаст собственную партию, она сможет составить опасную конкуренцию для левых и АдГ, сообщает N-TV. Согласно результатам последнего опроса, избиратели именно этих партий готовы проголосовать за потенциальную партию Вагенкнехт или хотя бы рассмотреть такой вариант.

Большинство избирателей, имеющих право голоса на выборах, не рассматривают в качестве варианта партию, которая, возможно, будет создана Сарой Вагенкнехт, сообщает немецкий телеканал N-TV.

В ходе опроса, проведённого компанией Forsa по заказу телеканала RTL/ N-TV, только 3% респондентов заявили, что «определённо» проголосовали бы за такую партию. 18%, по крайней мере, рассмотрели бы возможность отдать свой голос за партию, возглавляемую Вагенкнехт, и, «возможно», избрали бы её. Трое из четырёх респондентов (73%) ответили «скорее нет» или «точно нет». 6% сказали «не знаю».

Выбор партии Вагенкнехт наиболее вероятен для сторонников левых и АдГ. Среди сторонников левых 22% уверены и «точно» проголосовали бы за партию Вагенкнехт. 38% заявили, что, по крайней мере, рассмотрели бы такую возможность. Для левых это может означать конец в парламенте на федеральном уровне.

Среди сторонников АдГ 5% сразу же перешли бы в лагерь Вагенкнехт, а почти половина (48%) могут себе это представить. Однако и почти каждый пятый избиратель СвДП (19%), и 15% избирателей СДПГ не стали бы полностью исключать вероятность подобной политической переориентации.

При этом на востоке Германии поддержка партии Вагенкнехт была бы более значительной, чем на западе. По 3% опрошенных как на востоке, так и на западе Германии выразили уверенность, что проголосовали бы за такую партию. Однако если на востоке ещё 26% опрошенных рассматривают возможность голосования за Вагенкнехт, то на западе этот вариант готовы рассмотреть только 17% респондентов.

При интерпретации этих результатов необходимо учитывать, что всё большее число избирателей «могут представить», что проголосуют за новую партию, а не сделать это на самом деле.

Если бы Левая партия потеряла своих избирателей в пользу новой партии, основанной Вагенкнехт, то подавляющее большинство всех избирателей, имеющих право голоса, не стали бы сожалеть об этом. 71% опрошенных сказали, что «нисколько об этом не пожалеют». С другой стороны, «очень сильно» пожалели бы об оттоке избирателей 22% сторонников левых сил, 13% членов СДПГ и 18% зелёных. Среди сторонников ХДС/ХСС, СвДП и АдГ почти никто не стал бы переживать.

На вопрос о том, приведёт ли отставка предыдущего председателя парламентской фракции Левой партии в бундестаге Амиры Мохамед Али к потере избирателей для Левой партии, около половины респондентов ответили «нет». Только 32% считают иначе. 19% ответили, что не знают ответа на этот вопрос, сообщает N-TV со ссылкой на результаты опроса.