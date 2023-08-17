Das Erste: почти 70% немцев считают, что государство при Олафе Шольце не справляется со своими обязанностями

2 из 3 немцев считают, что чиновники в Германии не выполняют свою работу эффективно. Показатели ухудшились в 2 раза по сравнению с периодом коронавируса. Глава союза немецких госслужащих указывает на ответственность Шольца, который не показывает лидерства и при котором систематически урезаются расходы на и без того перегруженный госаппарат. Das Erste отмечает, что социологов беспокоит не только падающее доверие к государственным структурам в Германии, но и поляризация в обществе: правительством и действиями кабинета Шольца довольны практически исключительно зелёные.

Вера немцев в способность своего государства справиться со своими обязанностями упала до самого низкого уровня, сообщает телеканал Das Erste. Из нового опроса, проведённого по заказу Союза немецких государственных служащих, следует, что лишь 27% считают работу госорганов при Олафе Шольце эффективной. По сравнению с предыдущим годом падение небольшое, всего на 2%, но это вдвое меньше, чем в 2020 году, когда «со стороны государства были приняты строгие меры в борьбе с пандемией короны, которые оказали огромное влияние на повседневную жизнь людей».

За тот же период возросло количество недовольных работой госорганов Германии, в 2020-м только 40% немцев считали работу чиновников неэффективной, а в 2023-м таких было уже 69%. Результаты опроса «ужасающие», — считает Ульрих Зильбербах, председатель Союза немецких государственных служащих. По его мнению, Германия сейчас переживает как раз то время, когда «гражданам нужны ориентиры и руководство». Комментируя результаты опроса, Зильбербах отдельно подчёркивает ответственность Шольца за сложившуюся ситуацию. «В ведомстве канцлера есть кое-кто, кто сказал: «кто попросит меня о лидерстве, тот и получит его», кажется, в это не очень верят наши сограждане».

«Гнев людей приходится ощущать на себе работающим на госслужбе», — сообщает немецкий телеканал, «более половины из них (54%) уже подвергались словесным оскорблениям, угрозам или физическому нападению при исполнении служебных обязанностей». Ульрих Зильбербах ожидает, что «политики позволят занятым на общественных должностях выполнять свою работу». Для этого, по его мнению, необходимо нанять достаточно персонала, оплачивать работу соответственно нагрузке и последовательно налаживать цифровизацию государственной службы. В контексте последнего Зильбербах негативного оценивает сокращение бюджета специального фонда по цифровизации с €377 млн до €3,3 млн. «Совершенно неправильный сигнал», — считает Зильбербах.

Das Erste напоминает, что Союз немецких государственных служащих проводит подобные опросы ежегодно, в этом году в репрезентативной выборке опроса участвовало 2008 граждан Германии. Особенно плохо деятельность правительства оценивают на востоке Германии, здесь 77% считают, что государство не справляется с обязанностями, на западе доля таких граждан чуть ниже, 68%. Ещё большую разницу показывает различная политическая принадлежность: среди сторонников «Альтернативы для Германии» только 6% считают, что государство «в состоянии выполнять свои обязанности». В противовес среди поддерживающих зелёных таких уже каждый второй – 52%.

Манфред Гюлльнер, глава института Forsa проводившего исследование, полагает, что цифры указывают на «раскол в обществе». Это показывает, например, что опрашиваемые считали приоритетным при оценке действия правительства. Так, на западе Германии 47% считают, что правительство должно инвестировать в защиту климата, на востоке таких только 37%. Напротив, возросшие цены на электроэнергию беспокоят 50% восточных немцев и только 37% западных. Политическая поляризация общества тоже огромна. «Так, развитие возобновляемых источников энергии почти не имеет значения для сторонников АдГ (11%), а для сторонников зелёных — самое главное (88%)», — комментирует Гюлльнер и добавляет, что его пугает «такая сильная, крайняя поляризация».

Опрос, проведённый Forsa, не первое исследование, которое фиксирует недовольство граждан Германии действиями и работой правительства Шольца. Телеканал Das Erste сам регулярно опрашивает граждан Германии об их удовлетворённости работой правительства. После пика 2020 года, когда 60% граждан выразили доверие правительству социал-демократов и ХДС, рейтинг правящей коалиции опустился до 21%.