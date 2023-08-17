Das Erste: почти 70% немцев считают, что государство при Олафе Шольце не справляется со своими обязанностями
Вера немцев в способность своего государства справиться со своими обязанностями упала до самого низкого уровня, сообщает телеканал Das Erste. Из нового опроса, проведённого по заказу Союза немецких государственных служащих, следует, что лишь 27% считают работу госорганов при Олафе Шольце эффективной. По сравнению с предыдущим годом падение небольшое, всего на 2%, но это вдвое меньше, чем в 2020 году, когда «со стороны государства были приняты строгие меры в борьбе с пандемией короны, которые оказали огромное влияние на повседневную жизнь людей».
За тот же период возросло количество недовольных работой госорганов Германии, в 2020-м только 40% немцев считали работу чиновников неэффективной, а в 2023-м таких было уже 69%. Результаты опроса «ужасающие», — считает Ульрих Зильбербах, председатель Союза немецких государственных служащих. По его мнению, Германия сейчас переживает как раз то время, когда «гражданам нужны ориентиры и руководство». Комментируя результаты опроса, Зильбербах отдельно подчёркивает ответственность Шольца за сложившуюся ситуацию. «В ведомстве канцлера есть кое-кто, кто сказал: «кто попросит меня о лидерстве, тот и получит его», кажется, в это не очень верят наши сограждане».
Опрос, проведённый Forsa, не первое исследование, которое фиксирует недовольство граждан Германии действиями и работой правительства Шольца. Телеканал Das Erste сам регулярно опрашивает граждан Германии об их удовлетворённости работой правительства. После пика 2020 года, когда 60% граждан выразили доверие правительству социал-демократов и ХДС, рейтинг правящей коалиции опустился до 21%.
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