Der Spiegel: рост в 950% — Германия заподозрила бывшие советские республики в обходе западных санкций

В Германии зарегистрировали необычайно высокий рост немецкого экспорта в бывшие страны Советского Союза, сообщает Der Spiegel. К примеру, в первом квартале 2023 года поставки в Киргизию увеличились аж на 949%, вывоз автомобилей и автозапчастей — на 4129%. Схожая тенденция наблюдается и в других соседствующих с Россией странах, а также Турции. Эксперты считают, что это свидетельствует об обходе антироссийского санкционного режима Запада.

В первом квартале 2023 года существенно вырос экспорт Германии в бывшие советские республики, сообщает Der Spiegel. К примеру, с января на март поставки в Киргизию увеличились аж на 949% (€170 млн) по сравнению с тем же периодом за прошлый год. В Грузию — на 92%, в Казахстан — на 136%, Армению — 172%, Таджикистан — 154%. В то же время вывоз немецких товаров в Россию сократился на 47%, отмечает немецкое издание.

Эксперты полагают, что таким образом эти страны обходят санкционный режим Запада, введённый против Кремля после начала боевых действий на Украине. Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия состоят с Россией в Таможенном союзе, так что любой товар, который попадает к ним, может потом беспрепятственно попасть к большому соседу. Особенно сильно в Киргизии вырос экспорт западных автомобилей и автозапчастей. Речь идёт об увеличении в 4129% (€84 млн). Поставки изделий из металла, химической продукции и одежды также поднялись более чем на 1000%, заводских машин — на 752%.

В первом квартале 2023-го наблюдается и нехарактерно высокий рост немецкого экспорта в Турцию, а именно на 37%, то есть почти на €8 млрд. При этом в целом немецкий экспорт увеличился только на 7,4%. ЕС и Турция находятся в Таможенном союзе, так что они могут беспрепятственно торговать промышленной продукцией. А так как Анкара не присоединилась к западным санкциям, она может потом транспортировать её в Россию. «И этому практически невозможно помешать», — отмечают эксперты. То же самое касается и импорта в Европу из Турции. Он может содержать большое количество российского сырья или компонентов.

В связи с этим министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости принять дополнительные меры для того, чтобы предотвратить обход штрафных мер Запада. Есть страны, которые продолжают поставлять продукцию в Россию и извлекают из этого выгоду, отметил он: «Это неприемлемо». Глава финансового ведомства призвал продолжать оказывать давление на Кремль: «Мы над этим работаем».