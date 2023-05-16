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LA Times: самая дорогостоящая катастрофа столетия — пандемия коронавируса обошлась США в $14 трлн

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Экономический ущерб от пандемии коронавируса в США к концу этого года достигнет $14 трлн, говорится в исследовании, проведённом командой экспертов газеты Los Angeles Times. Это означает, что пандемия является самой дорогостоящей катастрофой, ударившей по стране в этом столетии. Наибольшие потери были связаны с приостановкой работы многих предприятий и снижением продаж, вызванным в первую очередь закрытием магазинов, сокращением авиаперелетов и ограничением массовых мероприятий.
LA Times: самая дорогостоящая катастрофа столетия — пандемия коронавируса обошлась США в $14 трлн
AP

По оценкам экономистов, исследователей государственной политики и других экспертов, экономический ущерб от пандемии коронавируса в США к концу этого года достигнет $14 трлн. Это означает, что пандемия является самой дорогостоящей катастрофой, ударившей по стране в этом столетии, пишет Los Angeles Times.

В исследовании, проведённом командой экспертов Los Angeles Times, которую возглавили научный сотрудник Центра политики и экономики здравоохранения имени Шеффера при Университете Южной Калифорнии Якуб Главка и почётный директор Центра анализа рисков и экономики угроз и чрезвычайных ситуаций (CREATE) Адам Роуз, отмечается, что жертвами коронавируса в США стали более 1,1 млн человек, многие другие были госпитализированы или потеряли близких. Исследователи использовали данные за первые два с половиной года пандемии, чтобы спрогнозировать общие экономические потери от пандемии за четыре года, с января 2020 года по декабрь 2023 года.
 
Наибольшие потери были связаны с приостановкой работы многих предприятий и снижением продаж. Последнее было вызвано в первую очередь закрытием магазинов, сокращением авиаперелётов и ограничением массовых мероприятий. В разгар пандемии, во втором квартале 2020 года, количество авиаперелётов сократилось почти на 60%, число визитов в заведения общественного питания — на 65%, а количество покупок в магазинах — на 43%.
 
Авиаперевозки, общественное питание, а также здравоохранение и сфера социальных услуг понесли наибольшие потери за первые два с половиной года пандемии. Эти сектора сократились на 57,5%, 26,5% и 29,2% соответственно.
 
Эти потери были в определённой степени компенсированы резким ростом онлайн-покупок, серией крупных правительственных программ стимулирования и помощи, а также беспрецедентным увеличением числа американцев, работающих из дома.
 
Ожидается, что за четыре года в период с 2020 по 2023 год ВВП США составит около $103 трлн. Согласно анализу экспертов, если бы не пандемия, эта цифра достигла бы $117 трлн — почти на 14% выше с учётом инфляции.
 
Прямые расходы на здравоохранение, связанные в основном с госпитализацией заболевших, за этот период составили около $214 млрд.
 
Экономические последствия пандемии коронавируса для США беспрецедентны по большинству показателей. Предполагаемый ущерб, нанесённый ВВП страны, в два раза больше, чем ущерб от Великой рецессии, в 20 раз больше, чем от террористических атак 11 сентября и по крайней мере в 40 раз больше, чем от любого другого бедствия, постигшего страну в 21 веке.
 
Хотя федеральные власти уже отменили чрезвычайное положение в связи коронавирусом, пандемия продолжает влиять на экономику США. Например, уровень экономической активности населения лишь недавно приблизился к допандемийному, подчёркивают эксперты. 
 
Как отмечает издание, анализ исследователей был ограничен стандартными экономическими последствиями пандемии. Они не оценили широкий спектр косвенных издержек, например, последствий для физического и психического здоровья населения. Всё это говорит о том, что затраты даже превышают ущерб, задокументированный экспертами, пишет Los Angeles Times. 
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