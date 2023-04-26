ABC News: в США распространяется новый штамм коронавируса с симптомами аллергии

В США растёт число случаев заражения новым штаммом коронавируса с симптомами очень похожими на сезонную аллергию. Главный из них — покраснения глаз и зуд. Специалист из Стэнфорда объяснил в эфире ABC News, что причин для паники пока нет, и если есть сомнения, всегда можно сделать тест на COVID-19.

Давайте поговорим с врачом из детской клиники Стэнфорда, комментатором новостей медицины канала АВС, доктором Алоком Пателем. Доктор Патель, здравствуйте!

ДОКТОР ПАТЕЛЬ: Доброе утро, Дайен!

ВЕДУЩАЯ: Сейчас странно присматриваться к такому симптому, как красные глаза и зуд. Как же понять, что у тебя подвид коронавируса или это просто аллергия? Ведь сейчас как раз сезон аллергии.

ДОКТОР ПАТЕЛЬ: Есть простой ответ, Дайен. Надо сделать тест на COVID-19. Последние пару лет появилась пара симптомов , которые отодвинули аллергии в отдельную категорию. И красные зудящие глаза — как раз один из них. Теперь всё иначе. По пока неподтверждённым сообщениям, XBB.1.6. вызывает коньюктивит или как раз ту самую красноту глаз. Но не забывайте, все эти варианты ковида относятся к семейству «омикрона». Так что тесты всё ещё помогают, как и Paxlovid и все виды лечения, которые сейчас существуют.

ВЕДУЩАЯ: В целом число заражений коронавирусом снижается, и эта вариация, похоже, не приводит к серьёзным последствиям по сравнению с другими. Стоит ли тогда беспокоиться?

ДОКТОР ПАТЕЛЬ: Внимание надо уделять отслеживанию происходящего. Причин для паники сейчас нет. По официальным данным, нет роста числа госпитализаций и переводов в реанимацию. Но вот преимущество роста или тот факт, что этот вариант может быть более устойчивым к иммунитету, чем предыдущие штаммы «омикрона», — ВОЗ и центры по контролю и профилактике заболеваний внимательно следят, как развиваются события в этих странах, где случаи как раз растут. То есть, возможно, будет отмечен рост, за этим просто надо следить, чтобы знать, чего ждать, когда придёт время создавать новую двухвалентную вакцину ближайшей осенью.

ВЕДУЩАЯ: Была ещё какая-то путаница с руководством по бустерной вакцинации. Как понять, что пришло время ревакцинироваться от ковида?

ДОКТОР ПАТЕЛЬ: Что касается того, что произойдёт в будущем, надо просто подождать. На данный момент люди должны понимать, что мы перешли на новую схему. Если сейчас вы не привиты, это надо сделать однократной двухвалентной вакциной. Эта инъекция имеет исходный штамм «омикрона», ой, простите, исходный штамм ковида, плюс новый обновлённый нацеленный именно на «омикрон». Есть надежда, что такая схема будет проще и понятнее и больше людей пойдут вакцинироваться, если всё ещё не сделали этого.





И, конечно, не забывайте, что Управление по контролю качества лекарственных средств одобрило вторую бустерную дозу прививки для тех, кто старше 65 лет или имеет ослабленный иммунитет.

ВЕДУЩАЯ: Есть ли уже понимание, будут ли другие штаммы из семейства «омикрона» реагировать на эту новую вакцину?

ДОКТОР ПАТЕЛЬ: Ну, скрестим пальцы! Мы на это надеемся. Это большой урок для всей эпидемиологии. Пока мы позволяем вирусам размножаться, они будут продолжать мутировать. Именно поэтому их надо мониторить. Около 17 апреля Всемирная организация здравоохранения изменила обозначение на «интересующий вариант». Потому что эти изменения в XBB.1.6 могут ускорить его рост. Но речь только о том, чтобы следить за происходящим, причин для паники нет! Мы просто сообщаем людям, чего ожидать.

ВЕДУЩАЯ: Хорошо. Доктор Патель, всегда приятно с вами побеседовать. Спасибо!

ДОКТОР ПАТЕЛЬ: Спасибо!

Дата выхода в эфир 24 апреля 2023 года.