На международном форуме по безопасности премьер-министр Грузии сделал заявление, которое очень не понравилось западным партнёрам. По его словам, НАТО провоцировало Россию, расширяясь на восток. Politico отмечает, что Грузия давно стремится в альянс и ЕС, однако такие высказывания принимаются на Западе крайне негативно: «Это очередной знак, что Тбилиси разрывает связи с Западом».

Вторжение России на Украину было реакцией на расширение НАТО! Такое громкое заявление сделал премьер-министр Грузии на форуме по безопасности GLOBSEC.

«Одной из основных причин стало расширение НАТО… желание Украины стать членом НАТО», — цитирует слова Ираклия Гарибашвили Politico. По мнению издания, такое мнение можно расценивать как очередной шаг Тбилиси к разрыву с Западом.

Politico также напоминает, что ключевой частью заявлений президента Путина до начала СВО было как раз утверждение, что западные войска подступают к границам России.

Издание пишет, что в начале 2008 года по результатам национального референдума 77% граждан Грузии поддерживали вступление страны в НАТО. После этого альянс заявил о намерении в конечном итоге принять её, однако прогресс вскоре застопорился.

Та же участь постигла и амбиции Грузии вступить в ЕС. По мнению Брюсселя, она не в состоянии выполнить необходимые требования для продвижения своей заявки. «Мы стали свидетелями неудач в ключевых областях верховенства закона, государственного управления и прав человека», — цитирует прошлогоднее заявление Politico.

А в начале мая Москва объявила об отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении авиасообщения между двумя странами. Президент Грузии назвала такой шаг «очередной провокацией России», однако это не помешала возобновлению рейсов.

Politico пишет, что, по данным Европейского совета по международным отношениям, за такой поворот Грузии в сторону России «скорее всего, в значительной степени ответственен» Бидзина Иванишвили, основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». «Благодаря своему контролю над партией «Грузинская мечта» и правительством, Иванишвили, возможно, пытается втянуть Грузию в сферу влияния России», — говорится в заключении совета.