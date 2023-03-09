CNN: в Грузии опасаются, что спровоцировавший протесты законопроект об иноагентах помешает более тесным связям с ЕС

01:07
Евродепутат Мурешан: Грузия может лишиться поддержки ЕС из-за подавления протестов
Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан не исключил, что Грузия может лишиться значительной поддержки от Европейского союза из-за подавления протестов граждан.
01:05
«Милан» одержал верх над «Тоттенхэмом» по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Английский «Тоттенхэм» и итальянский «Милан» не смогли выявить победителя в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
00:58
Нимели признался, что чувствовал себя в «Спартаке» почти как дома
Бывший нападающий московского «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о своём выступлении за столичную команду.
00:57
Delfi: Латвия направила Украине первые машины, конфискованные за вождение в пьяном виде
Латвия отправила на Украину восемь автомобилей, конфискованных у водителей за вождение в пьяном виде.
00:55
«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Немецкая «Бавария» на своём поле нанесла поражение французскому «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
00:49
Глава Минэнерго Алжира назвал сбалансированным мировой рынок нефти на данном этапе
Министр энергетики и месторождений Алжира Мохаммед Аркаб заявил, что текущее состояние мирового рынка нефти можно назвать сбалансированным.
00:43
Посол Антонов назвал западные санкции бодрящим душем для России
Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что введённые против Москвы западные санкции стали бодрящим душем для российской экономики, поскольку они побуждают заниматься импортозамещением.
00:43
Далалоян: внутренней конкуренции хватает, молодые ребята не перестают удивлять
Олимпийский чемпион Артур Далалоян подвёл итоги чемпионата России по спортивной гимнастике 2023 года.
00:31
В сети появилось, предположительно, видео от попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи
В сети опубликовано, предположительно, последнее видео от рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, который попал под обстрел в Донецкой Народной Республике.
00:24
Масалитин назвал «Зенит» чемпионом за 12 туров до конца сезона
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
00:22
В Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Днепропетровской областях.
00:19
Кадыров опубликовал видео с десятью пленными ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с десятью украинскими военнопленными в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине.
00:19
Sputnik: протестующие в Тбилиси строят баррикады из скамеек и мусорных баков
По данным Sputnik, протестующие против закона об иноагентах в центре Тбилиси строят баррикады из скамеек и мусорных баков.
00:13
Пригожин прокомментировал решение Европейского суда об отмене санкций против его матери
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал решение Европейского суда юстиции аннулировать санкции в отношении его матери Виолетты Пригожиной.
00:11
Сафиуллин проиграл Ивашко на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти во второй раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Индиан-Уэллсе (США).
00:08
Разведка США назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире
Разведка Соединённых Штатов в своём ежегодном докладе назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире.
00:07
Родина вышла во второй круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Евгения Родина оформила выход во второй круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).
00:00
Булыкин: победы в Лиге чемпионов могут помочь «Челси» в АПЛ
Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил выступление лондонского «Челси» в сезоне-2022/23.
23:59
Госдеп США призвал власти Грузии и протестующих к сдержанности
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга призвал власти Грузии и протестующих к сдержанности.
23:52
ООН: авиаудар Израиля по аэропорту Алеппо значительно усложнил доставку гумпомощи
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что авиаудар Израиля по аэропорту Алеппо значительно усложнил доставку гумпомощи.
23:40
В Госдепе назвали смехотворными подозрения в причастности США к подрыву «Северных потоков»
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга назвал смехотворными подозрения в причастности Соединённых Штатов к подрыву «Северных потоков».
23:33
Далалоян не исключил возможности участия в международном турнире в Венесуэле
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал информацию о том, что может принять участие в международных соревнованиях в Венесуэле.
23:28
Расчёт ПТРК «Корнет» уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ
Расчёт бронебойщиков из 1-го армейского корпуса ВС России с помощью ПТРК «Корнет» уничтожил несколько единиц бронетехники Вооружённых сил Украины, прорывавшихся к Водяному на Авдеевском направлении.
23:21
Блинкова сыграет с Кудерметовой во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Анна Блинкова оформила выход во второй круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).
23:14
Протестующие в Тбилиси начали кидать в силовиков «коктейли Молотова»
Протестующие в Тбилиси начали кидать в сотрудников правоохранительных органов, участвующих в разгоне акции, «коктейли Молотова».
23:05
Спецназ вытеснил протестующих с площади возле парламента в Тбилиси
Спецназ полиции вытеснил протестующих с площади возле парламента в центре Тбилиси.
23:02
Сафонов заявил, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России ради микроклимата в команде
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о невызове нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России по футболу.
22:58
Экс-офицер разведки США Риттер: Путин жёстко ответил Западу на попытку развалить Россию
Российский лидер Владимир Путин не позволил развалить страну Западу, который пытался в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов.
22:54
Корреспондент RT попал под слезоточивый газ во время разгона акции в Тбилиси
Корреспондент RT Дон Кортер попал под слезоточивый газ, который применил спецназ полиции для разгона акции против закона об иноагентах в Тбилиси.
22:50
Сальдо: в Херсонской области усилят контроль на блокпостах
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе усилят контроль на блокпостах в целях безопасности населения.
22:42
Начало матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» отложено на десять минут
Итальянский «Милан» на выезде сыграет с английским «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
22:40
Врио главы Запорожья Балицкий обсудил с президентом Путиным усиление системы ПВО в регионе
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в докладе российскому президенту Владимиру Путину акцентировал внимание на усилении сил ПВО для обеспечения надёжной защиты стратегически важных объектов региона.
22:37
«Милан» и «Тоттенхэм» сыграют в траурных повязках в память об экс-тренере сборной России
Итальянский «Милан» на выезде встретится с английским «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
22:37
Спецназ начал разгон акции против закона об иноагентах в Тбилиси
Спецназ полиции в Тбилиси начал разгон акции против закона об иноагентах в Грузии.
22:33
Министр обороны Финляндии — о ратификации заявки в НАТО: финишная черта уже видна
Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью общественной телерадиовещательной корпорации Yle заявил, что в обозримом будущем финско-шведская заявка в НАТО будет ратифицирована Венгрией и Турцией.
22:32
Рэпер Птаха попал под обстрел в Донбассе
Рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, попал под обстрел в Донбассе.
22:31
Гутерреш обещал сделать всё возможное для снятия препятствий экспорту российских удобрений
Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжит делать всё, что в его силах, для снятия препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.
22:30
Колосков заявил, что Карпин закрыл тему с вызовом Дзюбы в сборную России два года назад
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о невызове нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальную сборную.
22:26
В Тбилиси протестующие разбили окна в здании парламента
В Тбилиси протестующие разбили окна в здании парламента Грузии. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
22:23
Мбаппе сыграет с «Баварией» в специальных бутсах в честь рекорда по голам за ПСЖ
«Пари Сен-Жермен» на выезде встретится в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
22:22
Дуда заявил о готовности Польши передать Украине свои МиГ-29
Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил, что Варшава готова поставить Киеву находящиеся на её вооружении истребители МиГ-29.
22:21
Глава ВТБ Костин: между Западом и Россией «вскрылся абсцесс»
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью французскому изданию Les Echos заявил, что между Западом и Россией «вскрылся абсцесс».
22:09
Спецназ в Тбилиси применил водомёты для оттеснения протестующих от парламента
Полицейский спецназ в Тбилиси применил водомёты и слезоточивый газ для оттеснения протестующих от здания парламента Грузии.
22:05
Колосков: Карпин вызвал Миранчука и Головина для создания костяка к возвращению сборной
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о вызове в национальную сборную полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука и хавбека французского «Монако» Александра Головина.
22:02
Супруг писательницы Дарьи Донцовой скончался после тяжёлой болезни
Супруг писательницы Агриппины (Дарьи) Донцовой Александр Донцов скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.
21:51
Milliyet: в Стамбуле вспыхнул пожар на рыболовецком судне под российским флагом
На рыболовецком судне под российским флагом, ремонтируемом в районе Тузла в Стамбуле, произошёл пожар.
21:49
Кудашов назвал причины поражения «Динамо» от «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».
21:42
Сальдо заявил об усилении системы ПВО в Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» заявил об усилении системы противовоздушной обороны в регионе.
21:31
Майоров — о победе ЦСКА над «Северсталью»: матчей с таким счётом в плей-офф быть не должно
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и череповецкой «Северсталью».
21:24
МЧС: мужчина пострадал на юге Москвы из-за хлопка аэрозольного баллончика
Мужчина пострадал на юге Москвы в результате хлопка аэрозольного баллончика. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МЧС.