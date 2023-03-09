CNN: в Грузии опасаются, что спровоцировавший протесты законопроект об иноагентах помешает более тесным связям с ЕС

Протесты в Тбилиси спровоцировал принятый в первом чтении законопроект об иностранных агентах, сообщает CNN. Как утверждается в статье, в Грузии опасаются, что этот документ в случае его принятия может помешать надеждам страны на более тесные связи с ЕС.

Протесты в Тбилиси вспыхнули после того, как парламент Грузии принял в первом чтении противоречивый законопроект, который обяжет некоторые организации, получающие иностранное финансирование, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», сообщает CNN.



Правозащитные группы раскритиковали этот законопроект, заявив, что он ограничивает основные свободы в стране.



Данный документ, как указывается в статье, должен пройти дополнительные чтения в парламенте, чтобы стать законом. Пока он, похоже, пользуется широкой поддержкой среди грузинских законодателей, несмотря на критику внутри страны и за рубежом.



Ещё во вторник вечером у здания парламента собрались тысячи протестующих с флагами не только Грузии, но и Евросоюза.



Некоторые бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, на что силовики ответили слезоточивым газом и водомётами. На видео, размещённом в социальных сетях, также видно, как протестующие штурмуют баррикаду у входа в здание парламента и сносят её.



Министерство внутренних дел Грузии попросило протестующих разойтись, предупредив, что для восстановления спокойствия будут приняты «правовые меры».



Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в видеообращении, заявив, что «путь европейской интеграции должен быть защищён».



В среду один из местных телеканалов сообщил о том, что в общей сложности были задержаны 66 человек, которым были предъявлены обвинения в различных правонарушениях.



Как отмечает CNN, в Грузии существуют опасения, что закон об иностранных агентах может помешать надеждам страны на более тесные связи с Европейским союзом.