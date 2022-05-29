Le Figaro: Грузия дрейфует под крыло Москвы

Грузия не стала осуждать Россию и принимать антироссийские санкции. Наоборот, грузинские власти всё больше критикуют Европу и Украину. По словам автора статьи в Le Figaro, Грузия снова возвращается под крыло Москвы, хоть и подала заявку на вступление в Евросоюз.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, «в прошлом враг Путина номер один», тихо умирает в грузинской тюрьме, пишет Le Figaro. По словам близких ему людей, его здоровье подточили голодовки и плохое лечение: «Он не может ни пить, ни есть, ни говорить».

При этом грузинское правительство всеми силами старается отдалиться от политической жизни. Как пишет автор статьи, в тени держится и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который близок Кремлю и при этом «дёргает за ниточки» грузинской политики.

По словам журналиста, Грузия, которая при президенте Саакашвили в 2000-х годах совершила переход от постсоветского государства к новой западной демократии, теперь снова возвращается под крыло Москвы. Так, она старается придерживаться нейтралитета по Украине, который мутировал в «сочувствие» Путину. По словам политологов, это вызвано давлением со стороны Кремля.

Так что Грузия не только не стала поддерживать Украину, но и начала открыто критиковать украинского президента, а также отказалась от введения антироссийских санкций. Более того, на Западе опасаются, что Грузия может стать платформой для обхода санкций, ведь российские компании там уже обосновываются. «Самая прозападная страна региона опасным образом сползает на российскую орбиту», — приводит автор статьи слова политолога Торнике Гордадзе.

Грузия не стала осуждать Россию, а премьер-министр Грузии назвал введение санкций против России бесполезным. И президент Украины Владимир Зеленский уже высказывал Грузии упрёк в том, что она не поддерживает Киев.

Некоторые считают, что такой разворот Грузии связан со страхом, ведь Путин может попытаться присоединить, например, Южную Осетию, если ему это будет нужно в собственных целях. А маленькую Грузию заполучить ему будет просто: даже не придётся устанавливать там лояльное правительство — ведь оно уже есть, пишет автор статьи.

Хотя Тбилиси по-прежнему претендует на вступление в ЕС, с марта, когда он подал заявку, грузинские власти стали всё больше и больше критиковать Европу. «Как будто они хотят саботировать этот процесс», — отмечает Торнике Гордадзе, бывший министр по интеграции в ЕС и НАТО. Но, по его словам, большая часть населения Грузии выступает за вступление в ЕС, пишет Le Figaro.