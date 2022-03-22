Foreign Policy: грузинское правительство пообещало засудить президента за поддержку Украины

Разногласия между парламентом и президентом Грузии относительно российско-украинского противостояния достигли новой точки напряжённости. Правящая партия объявила, что подаст в Конституционный суд на Саломе Зурабишвили, которая посетила Париж и Брюссель в знак солидарности Киеву без консультаций с правительством, передаёт Foreign Policy.

С начала спецоперации России на Украине в Грузии «произошёл раскол». Тысячи жителей столицы, не забывшие конфликт 2008 года с Москвой, выходили на улицу, чтобы выразить свою поддержку Киеву, пишет Foreign Policy.

Но грузинское правительство, в отличие от большинства европейских стран, не спешит поддерживать Владимира Зеленского. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отказался присоединиться к санкциям против России, назвав их неэффективными. Более того, он заблокировал вылет самолёта, на котором 60 добровольцев должны были отправиться на Украину.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, напротив, сразу же заняла прокиевскую позицию. В первые дни спецоперации она отправилась в Париж и Брюссель, чтобы, по её словам, выразить «солидарность с Украиной», отмечает издание.

«Я выступаю за президента Зеленского и Украину. Достоинство грузинского народа подразумевает, что мы поддерживаем наших друзей, когда они борются за свободу, независимость и европейское будущее», — заявляла она.

Конфликт между президентом и правящей партией достиг предела во время её недавнего выступления в парламенте. «Общественность гораздо бдительнее, сознательнее, смелее и, самое главное, сплочённее, чем вы», — отчитала законодателей Зурабишвили.

В ответ правящая партия объявила, что подаст иск против президента в суд. Зурабишвили обвинили в том, что она совершала несанкционированные визиты в Париж и Брюссель «без каких-либо предварительных консультаций с правительством и информировала его только после поездок, что подтверждает нарушение Конституции, совершённое президентом с заранее обдуманным умыслом».

Зурабишвили ещё не отреагировала публично на «угрозу» своего правительства. Тем не менее, по словам её окружения, она не поменяла своё мнение о «единстве с Украиной», заключает Foreign Policy.