Das Erste: визит Бербок в Грузию и Северную Македонию был призван ограничить влияние России

Основными темами визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию стали ограничение российского влияния и подкрепление европейских амбиций, пишет Das Erste. Как отмечает издание, посыл Бербок для обеих стран был примерно одинаков: путь в ЕС будет открыт после проведения внутренних реформ.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок совершила визит в Грузию, сообщает Das Erste. Отмечается, что в ходе своей поездки, Бербок, помимо прочего, посетила границу между Грузией и Южной Осетией. Издание пишет, что основной темой визита немецкого министра иностранных дел было ограничение российского влияния и поддержка европейских амбиций.

Одной из объявленных целей грузинского правительства является вступление в ЕС, отмечает Das Erste. Выступая на совместной пресс-конференции со своим грузинской коллегой Ильей Дарчиашвили, Бербок заявила, что «место Грузии — в ЕС». При этом издание напоминает, что Брюссель до сих пор не одобрил статус Грузии как страны-кандидата на членство в ЕС.

Как отмечает издание, Бербок встречалась не только с действующими грузинскими властями, но и с представителями оппозиции. В разговоре с главой МИД ФРГ оппозиционеры, в частности, раскритиковали закон об иноагентах, который был отменён грузинским правительством из-за массовых протестов.

Помимо Грузии Бербок также посетила Северную Македонию, сообщает Das Erste. Эта страна является кандидатом на членство ЕС с 2005 года. Как отмечает Das Erste, если процесс вступления в ЕС застопорится как в Грузии, так и в Северной Македонии, то это будет означать, что Россия и дальше сможет неограниченно расширять своё влияние в этих регионах. Издание пишет, что посыл Бербок, как в Северной Македонии, так и в Грузии, был достаточно ясен: обеим странам нужно провести необходимые реформы — и тогда путь к вступлению в ЕС будет открыт.