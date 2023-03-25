Das Erste: визит Бербок в Грузию и Северную Македонию был призван ограничить влияние России
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок совершила визит в Грузию, сообщает Das Erste. Отмечается, что в ходе своей поездки, Бербок, помимо прочего, посетила границу между Грузией и Южной Осетией. Издание пишет, что основной темой визита немецкого министра иностранных дел было ограничение российского влияния и поддержка европейских амбиций.
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