CNN: «чёткий сигнал» — на выборах 2024 года в США американские избиратели вполне могут предпочесть Байдену Трампа

Хотя Байден уверен, что сможет победить на предстоящих выборах любого кандидата от республиканцев, однако опросы общественного мнения говорят об обратном, передаёт CNN. Есть, как указывает издание, «чёткий сигнал», что среди почти 30% избирателей, которым не нравится ни Байден, ни Трамп, предпочтения на выборах 2024 года, скорее всего, окажутся на стороне бывшего президента США.

Президент США Джо Байден убеждён в том, что хотя он, возможно, и не самый располагающий к себе кандидат, но избиратели предпочтут его любому республиканцу, пишет CNN.



«В этих рассуждениях Байдена есть лишь одна проблема: опросы показывают, что он, возможно, в корне неправ, и это может стоить ему выборов в следующем году», — отмечается в статье.



Исход грядущих президентских выборов будет решать та часть американцев, которые уже сыграли определяющую роль в голосовании 2016 года, когда Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон. Речь идёт о тех американских избирателях, которым не нравится ни Байден, ни Трамп.



На настоящий момент оба весьма непопулярны, подчёркивается в статье. В последнем опросе CNN рейтинг благосклонности к Трампу, который с большим отрывом опережает своих конкурентов по праймериз Республиканской партии, составил 35%. Практически столько же — 36% — у нынешнего главы Белого дома. Это означает, что исход грядущих выборов будут решать 29% американских избирателей, которым не нравится ни тот, ни другой кандидат.



При этом результаты опросов дают понять, что эта группа американцев вновь может обеспечить Трампу победу на выборах 2024 года.



«Есть чёткий сигнал: многие люди, которым не нравится Байден, судят его по альтернативе (Трампу. — ИноТВ), которая им тоже не нравится, но при этом они решают, что эта альтернатива выглядит не так уж плохо», — отмечает СNN.