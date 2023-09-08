CNN: большинство американцев винят политику Байдена в ухудшении экономики

Почти 60% населения США считают, что принятые президентом Джо Байденом меры только усугубили экономическую ситуацию, а почти 70% избирателей-демократов хотят видеть другого кандидата на предстоящих выборах, приводит CNN результаты опроса. При этом рейтинг одобрения главы государства упал до 39%, что не может не тревожить Демократическую партию и вызывать сомнения в переизбрании Байдена.

ВЕДУЩИЙ CNN: Сегодня утром мы получили результаты нового опроса CNN, и для президента Байдена они выглядят неутешительно — возможно, тревожный знак для демократов и надежд президента на переизбрание в 2024 году.

Рейтинг одобрения Байдена упал до 39 процентов. Почти 60 процентов голосующих считают, что политика Байдена ухудшает экономику, а почти 70 процентов демократов хотят, чтобы в президенты баллотировался кто-нибудь другой. Общий рейтинг одобрения Байдена среди избирателей-демократов падает с июля. Гипотетические дуэли между Байденом и ведущими кандидатами в президенты от Республиканской партии представляют собой напряжённую гонку без явного фаворита.

ВЕДУЩАЯ CNN: Кроме Никки Хейли, которая в этой гипотетической дуэли опережает президента Байдена на 6 процентов, в то время как Дональд Трамп — на один.

Результаты опроса опубликованы накануне того, как президент Байден отправился в продолжительную зарубежную поездку. Он планирует встретиться с мировыми лидерами на полях саммита G20 в Индии.

Рады приветствовать у нас в студии этим утром нашего политического директора Дэвида Чалиана, чтобы проанализировать результаты нового опроса. Я имею в виду, некоторые люди думают: «Опросы, опросы…» По-моему, этот — совершенно захватывающий и удивительный, который показывает, как, по мнению американцев, включая демократов, Джо Байден справляется со своей работой

ДЭВИД ЧАЛИАН, политический директор CNN: Да, и, несомненно, его результаты вызовут тревогу в Белом доме. Как вы отметили, рейтинг его одобрения снизился до 39 процентов — таким образом, 61 процентов американцев не одобряют (политику Байдена. — ИноТВ). Знаете, он уже довольно долго остаётся на этом низком уровне.

Мы говорим о настроениях в стране за 14 месяцев до президентских выборов — это не очень хорошо. Всего лишь три из десяти американцев заявляют, что дела в стране идут хорошо, семь из десяти — что они идут плохо. При этом 58 процентов американцев в этом опросе заявили, что политика Джо Байдена на самом деле ухудшила экономическую ситуацию в стране. Только 24 процента считают, что она улучшила экономическую ситуацию. Вот почему мы слышим, как он ежедневно говорит о «байденомике» (экономической политике Джо Байдена. — ИноТВ).