Das Erste: политическая элита США стареет — призывы к смене поколений в руководстве страны звучат всё сильней

Несмотря на свой почтенный возраст и серьёзные проблемы со здоровьем, многие ведущие американские политики даже не задумываются об уходе на пенсию, пишет Das Erste. Однако в преддверии предстоящих президентских выборов в США дебаты о возрастных ограничениях и сроках полномочий разгораются всё сильней. Так, кандидат на участие в выборах от республиканцев Никки Хейли выступила за проведение тестов на умственные способности для кандидатов старше 75 лет.

Недавно на пресс-конференции в Кентукки Митча Макконнелла спросили, планирует ли он снова баллотироваться в 2026 году. Вместо ответа 81-летний сенатор застыл как вкопанный, устремив взгляд в никуда. Его помощница громко повторила вопрос. Лишь спустя 40 мучительных секунд Макконнелл выдавил слабое «окей» и с трудом ответил на два других вопроса, прежде чем его увели со сцены, пишет Das Erste.

Это второй подобный инцидент за пять недель. «Просто лёгкое оцепенение, вполне нормальное для периода восстановления после тяжёлого сотрясения мозга», — объяснила впоследствии команда Макконнелла. В марте республиканца госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Тогда он и получил сотрясение мозга. Пожилой джентльмен по прозвищу «черепаха» — не единственный высокопоставленный человек в Сенате, чей возраст даёт о себе знать.

Его коллега-демократ Дайан Файнстайн, «легенда» Сената, в свои 90 лет является едва ли не самым старшим членом верхней палаты Конгресса США. Уже много лет она борется с забывчивостью и проблемами с концентрацией внимания. На заседаниях она часто кажется дезориентированной — и позволяет другим указывать ей, как голосовать.

«Сенат в настоящее время является самым привилегированным домом престарелых в стране! — недавно заявила кандидат на участие в выборах президента США от Республиканской партии Никки Хейли. — Митч Макконнелл делал великие вещи. И за это он заслуживает признания. Но нужно также знать, когда пора уходить».

И всё же твёрдая позиция 51-летней Хейли, которая активно эксплуатирует тему смены поколений в своей предвыборной кампании, является скорее исключением. Но дебаты о возрастных ограничениях и сроках полномочий разгораются всё сильней. Особенно в преддверии предстоящих президентских выборов: Хейли, например, выступает за проведение тестов на умственные способности для кандидатов старше 75 лет.

Её кампания направлена против 77-летнего Дональда Трампа, а также против Джо Байдена, который в свои 79 лет уже является самым старым президентом США за всю историю страны «Джо Байден не перенесёт второй срок. У нас не может быть 81-летнего президента», — утверждает Хейли.

Большинство американцев, похоже, согласны с Хейли. Результаты опросов показывают, что и Байдена, и Трампа они считают слишком старыми для дальнейшего пребывания на этом посту. Исследователь возраста Джей Ольшански из Чикагского университета возражает: оба политика кажутся экспертам так называемыми «суперстариками» — то есть людьми, которые, хоть и стары по возрасту, но все ещё очень здоровы как физически, так и умственно.

По словам эксперта, Байден, например, занимается спортом и почти не принимает лекарств. «Нет никаких признаков умственного упадка. Существует тенденция так интерпретировать его заикание. Он кажется более хрупким, чем Трамп. Но это также из-за веса», — утверждает Ольшански.

Поэтому он считает возрастные ограничения и тесты необоснованной дискриминацией. Было бы полезнее, если бы политики с когнитивными проблемами или опасными для жизни заболеваниями «не обманывали избирателей». Но заставить их делать это невозможно. «Если у кого-то, кто хочет стать президентом, есть проблемы с когнитивными функциями, то мы, избиратели, это видим», — поясняет Ольшански.

Политолог Кайл Кондик из Университета Вирджинии утверждает, что даже если большинство американцев считают этих кандидатов слишком старыми, в конечном итоге этот аспект не будет иметь решающего значения на выборах. «Люди хотят, чтобы кандидаты обладали многими качествами. Но при этом они не голосуют за тех, у кого они есть. Потому что другие факторы более важны», — подчёркивает Кондик.