WT: староват — большинство американцев считают, что Байден не потянет ещё один срок

77% американцев полагают, что Джо Байден слишком стар, чтобы претендовать на второй президентский срок, пишет The Washington Times, цитируя свежий опрос. По данным газеты, Дональда Трампа, который младше Байдена на три года, считают слишком возрастным кандидатом 51% респондентов.

Большинство американцев считают, что президент США ДЖо Байден слишком стар, чтобы эффективно выполнять свои обязанности в случае избрания на второй срок, сообщает The Washington Times со ссылкой на свежее исследование общественного мнения, организованного Центром исследования общественных отношений AP-NORC.

Как пишет газета, опрос показал, что 77% респондентов считают Байдена, которому исполнилось 80 лет, слишком возрастным кандидатом для выдвижения на второй срок. О его сопернике Дональде Трампе, которому 77, то же самое сказали 51% опрошенных.

В группе людей, которые считают Байдена слишком пожилым кандидатом, лишь 14% хотели бы, чтобы он баллотировался на следующих выборах, тогда как среди тех респондентов, которых не смущает его возраст, 60% считают, что ему следует выставить свою кандидатуру, также упоминается в материале WT.

По информации издания, 26% опрошенных признались, что образ господина Байдена ассоциируется у них с такими словами, как «старый», «отживший своё», «стареющий» и «пожилой», ещё 15% присвоили президенту такие эпитеты, как «туговатый», «рассеяный» и «неуклюжий», а 13% указали в качестве ассоциаций слова «плохой» и «ужасный», а также ненормативную лексику.

Две трети респондентов убеждены, что США необходимо законодательно установить предельный возраст для вступления в должность президента, члена конгресса и судьи Верховного суда, отмечает обозрвеватель WT.