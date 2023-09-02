Кандидат в президенты США: в руководстве Соединённых Штатов нужно провести смену поколений

Для движения Соединённых Штатов вперёд потребуется новое поколение руководителей, заявил в интервью Fox News кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. По его словам, Америке в настоящее время нужна смена поколений в руководстве страны.

Давайте быстро обсудим вот какой вопрос. Уверен, что вы видели, как лидер (республиканского меньшинства в сенате. — ИноТВ) Митч Макконнелл завис уже во второй — возможно, даже в третий — раз после полученного сотрясения мозга, которое на некоторое время вывело его из строя.



В прозвучавшем заявлении говорится, что Макконнелл сейчас в порядке и что в медицинском плане он годен для продолжения работы по запланированному графику. На этом фоне (сенатор-демократ. — ИноТВ) Феттерман, по сути, неспособен ни выдать связное предложение, ни общаться, и неизвестно, насколько хорошо функционирует его мыслительный процесс, а (сенатор-демократ. — ИноТВ) Дайан Файнштейн находится отнюдь не в здравом уме. При этом мы наблюдаем президента, который не знает, как сойти со сцены. Что это говорит вам о том, в какой ситуации мы сейчас оказались с нашими политиками?



ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президент США от Республиканской партии: Знаете, в случае с Митчем Макконнеллом я хочу помолиться о его выздоровлении. Надеюсь, что у него и его семьи всё в порядке. Но давайте отделим этот вопрос от другой темы, которая наблюдаемся в нашей стране. Нам нужна смена поколений среди тех, кто в настоящее время ведёт вперёд нашу страну.



Есть причина, почему молодёжь сильно недовольна политикой. Брайан, примеры, которые вы привели, — это лишь симптомы необходимого нашей стране более глубокого сдвига в менталитете. Мы не будем двигать вперёд нашу страну, просто повторяя лозунги, которые запомнили 30 лет назад. Нам придётся очнуться перед лицом уникальных вызовов настоящего.



Отчасти поэтому я участвую в нынешней президентской гонке. Я понимаю, почему молодёжь сильно недовольна политикой. И я действительно считаю, что для движения нашей страны вперёд потребуется другое поколение руководителей.



Думаю, понятно, какой конкретно человек имелся в виду, когда вы сказали о необходимости возглавить это поколение. Вивек Рамасвами, вы внезапно стали рок-звездой. Толпы людей, множество критиков, куча поклонников. Вы сами на себя это навлекли (улыбается). А когда-то вы жили очень мирной жизнью (смеётся). Вивек Рамасвами, удачи вам в этой гонке.



Дата публикации 01 сентября 2023 года.