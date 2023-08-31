Кандидат в президенты США: Вашингтон совершил ошибку, подорвав «Северные потоки» и подтолкнув Россию к Китаю

В интервью Fox News кандидат в президенты США Вивек Рамасвами поделился своими планами о прекращении украинского конфликта. Разрешения кризиса можно добиться, если дать России гарантии, что Киев никогда не возьмут в НАТО, и восстановить с ней экономические отношения, которые были нарушены из-за санкций и организованной американским правительством атаки на трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», уверен политик.

Мы слышали идею Трампа о прекращении конфликта на Украине. По его словам, он закончит его за 24 часа. Как Вивек Рамасвами в должности президента прекратит украинский конфликт?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Очень чёткое представление. Я заключу сделку, на которую согласится Путин, но которая на самом деле продвигает американские интересы, поэтому в результате Соединённые Штаты выиграют.

Вот что я бы сделал. Я заморозил бы нынешние линии контроля. Я бы также взял на себя твёрдое обязательство, что НАТО не примет Украину. Этого достаточно, чтобы заставить Путина пойти на сделку.

Но взамен я потребую нечто ещё более важное, Джесси. Россия должна выйти из военного союза с Китаем. Прямо сейчас мы ещё больше подталкиваем Россию в руки Китая. Российско-китайский военный альянс — это самая большая угроза, с которой сегодня сталкиваются Соединённые Штаты».

И сделаю то, что совершил Никсон в 1972 году, но наоборот: я отделю Россию от Китая. И, кстати говоря, я также заставлю Россию свернуть военное присутствие в Западном полушарии. Убирайтесь из Западного полушария. У нас будут экономические отношения с Россией. Вот как мы этого добьёмся.

То есть президент Рамасвами полетит в Москву, сядет за стол напротив Влада и скажет: «Вы откажетесь от союза с Китаем». А Влад скажет: «Ладно»?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Он скажет: «Ладно», потому что я скажу: «Мы возобновим наши экономические отношения с Россией, и кроме того, мы закончим конфликт на Украине, а также позаботимся о том, чтобы НАТО никогда не приняло Украину».

Даже несмотря на то, что экономические отношения с Китаем для России гораздо ценнее?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Причина, по которой они ценнее, заключается в том, что мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также наложив санкции на Россию. Так что, если мы сможем возобновить экономические отношения Запада с Россией, у России будет меньше причин для партнёрства с Китаем.

Кроме того, Джесси, если приглядеться, то можно увидеть трещины в этих отношениях. Россия поставляет оружие Индии и Вьетнаму, которые граничат с Китаем. Они посылают сигнал. Китай хочет построить железную дорогу на северо-востоке Китая, чтобы добраться до океана. Россия им этого не позволит. То есть в этой броне есть трещины. Сейчас самое время их (Москву и Пекин. — ИноТВ) разлучить.

Дата публикации 30 августа 2023 года.