Hill: в преддверии выборов республиканцы играют на усталости американцев от украинского конфликта
Когда ведущие Fox News спросили восьмерых кандидатов в президенты от Республиканской партии на прошлой неделе, кто из них против финансирования Украины, только Вивек Рамасвами поднял руку, пишет The Hill.
38-летний предприниматель предложил радикальную идею завершения украинского конфликта, которую его критики сочли дружественной Владимиру Путину. Рамасвами хочет уступить России территории на востоке Украины в обмен на выход Москвы из военного союза с Китаем. Он также выступает против членства Украины в НАТО и готов отменить санкции США в отношении Москвы.
Хотя эта позиция не нашла широкой общественной поддержки у коллег-республиканцев, американцы всё больше устают от финансирования войны, пишет издание. В связи с этим скептицизм Рамасвами в отношении поддержки Украины разделяют два главных кандидата в президенты от республиканцев — Дональд Трамп и Рон Десантис.
По мнению экспертов, поддержка Киева республиканцами продолжит уменьшаться и в будущем, ходя идеи территориальных уступок менее популярны, чем разговоры о возможном распаде российско-китайского альянса. Недавний опрос тем временем показал, что американцы примерно поровну разделились в вопросе о том, продолжать ли отправлять Украине деньги.
Предложение Рамасвами перекликается с заявлением Трампа о том, что он единственный человек, способный прекратить войну в течение 24 часов. Бывший президент, однако, воздержался от уточнения подробностей своего плана.
Похоже, что кандидаты-республиканцы используют растущее желание американцев прекратить конфликт или, по крайней мере, сократить расходы США на него, однако политики, как и американская общественность, расходятся во мнениях о том, как это следует сделать, отмечает издание.
Партийный раскол среди избирателей тоже начинает проявляться. В августе опрос CNN показал, что 62% демократов поддерживают продолжение финансирования Украины, в то время как 71% республиканцев выступают против этого. В ближайшие месяцы позиция американских политиков по украинскому вопросу, вероятно, будет зависеть от неудач или успехов Киева на поле боя.
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