LA Times: кандидаты в президенты США, не поддерживающие Украину, лидируют среди американцев

На прошедших президентских дебатах сразу несколько республиканцев высказались против дальнейшей поддержки Украины, пишет Los Angeles Times. По данным опросов, подавляющее большинство американцев поддерживают именно их. В свою очередь сторонники Украины пришли на дебаты с одним аргументом: «нам нужны союзники».

На прошлой неделе в США прошли первые предвыборные дебаты. Как сообщает Los Angeles Times, настроения кандидатов по наболевшему украинскому вопросу оказались вовсе не однозначными: некоторые из них открыто заявили о своём нежелании продолжать помогать Киеву.

Активно набирающий популярность кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами уже не первый раз напомнил избирателям, что «Украина не является приоритетом для США». Он уверен, что Соединённым Штатам стоит сосредоточить свои усилия и средства на собственных проблемах, а не на чужих границах.

На сторону Рамасвами встал ещё один республиканец, губернатор Флориды Рон Десантис. Как утверждает Los Angeles Times, хоть он и высказал свою позицию чуть скромнее, его взгляд на украинский конфликт такой же: политик заявил, что «готов прекратить помощь Украине, если и Европа не предоставит дополнительные средства».

Наиболее чётко свою позицию озвучил другой республиканец, Дональд Трамп, который, однако, в этих дебатах участия не принимал. Экс-президент США уже давно отстаивает свою политику «Америка прежде всего» и настаивает на том, чтобы заниматься внутренними проблемами, а не вмешиваться в дела других государств. В своём недавнем интервью Такеру Карлсону Трамп заявил, что «стремится к партнёрству с Путиным и китайским правителем Си Цзиньпином» и намерен закончить украинский конфликт как можно скорее.

Тем не менее трое других кандидатов не согласились с такой позицией. По мнению бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, Украина — это друг США, «а с друзьями так не поступают». Свою позицию сторонники поддержки Украины аргументируют тем, что в лице Киева Вашингтон ищет союзника. «Нельзя быть настолько эгоистичным, чтобы думать, что Америке не нужны сторонники», — утверждает Хейли. «Нам нужны союзники».

По данным опросов, трёх кандидатов, выступающих против помощи Украине, — Трампа, Рамасвами и Десантиса — поддерживают примерно три четверти избирателей-республиканцев. Сторонники трёх помощников Киева, в свою очередь, представляют собой меньшинство, пишет Los Angeles Times.