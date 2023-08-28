Обозреватель WP: в США готовятся, что украинский конфликт продолжится и в следующем году

Оценивая итоги «разочаровывающего» и «неутешительного» наступления Украины, в Вашингтоне пришли к выводу, что украинский конфликт продолжится и в следующем году, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Американские чиновники признают, что украинским войскам вряд ли удастся достичь Чёрного моря и отрезать России сухопутный путь в Крым до наступления зимы.

Оценивая медленный прогресс украинского наступления, администрация президента США Джо Байдена пришла к выводу, что конфликт на Украине, вероятно, продолжится и в следующем году. При этом Соединённые Штаты с союзниками должны продолжать оказывать стране военную поддержку.

Как пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, в Вашингтоне украинское контрнаступление оценивают как «разочаровывающее» и «неутешительное». И всё же там не собираются искать быстрый дипломатический выход из конфликта, «американские чиновники, похоже, как никогда раньше убеждены в необходимости твёрдо стоять на стороне Киева».

«Мы не считаем, что конфликт зашёл в тупик. Мы видим, что Украина продолжает методично и систематически захватывать территории», — заявил в среду советник по национальной безопасности Джейк Салливан в ответ на сообщения о том, что высокопоставленные американские чиновники высказывают пессимизм относительно успехов вооружённых сил Украины.

Однако американские чиновники признают, что украинским войскам вряд ли удастся достичь Чёрного моря и отрезать России сухопутный путь в Крым до наступления зимы, как они надеялись. Хотя в Вашингтоне и не теряют надежду на то, что в этом году украинские военные могут прорвать российские позиции и продвинуться на восток и запад, там понимают, что завершить конфликт до конца года у Киева не получится. Американские официальные лица считают, что стратегическое терпение остаётся лучшим оружием против президента России Владимира Путина.

Игнатиус уточняет, что готовность продолжать поддерживать Киев не означает, что в Вашингтоне довольны тем, как украинское командование ведёт контрнаступление. Американские военные чиновники дают подробные рекомендации своим коллегам на Украине. В частности, в Пентагоне призывают своих украинских коллег лучше расставить приоритеты и сконцентрировать силы на тех участках, где у них есть шанс пробить оборону России. Вместо этого первоначально Украина уделяла одинаковое внимание трём направлениям, вместо того чтобы сосредоточиться на главном направлении на юг.

Игнатиус в своей статье для The Washington Post пишет, что в Вашингтоне считают, что на Украине расточительно расходуют боеприпасы, которые туда поставляют США и их союзники. По оценкам, с начала конфликта украинские военные произвели 2 млн выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, что почти исчерпало запасы. В связи с этим Киев призывают сосредоточить огонь артиллерии на наиболее важных целях. В Пентагоне также призывают Украину меньше полагаться на беспилотные летательные аппараты для получения информации на поле боя и больше использовать наземные разведывательные силы, которые могут лучше оценить российские позиции. Кроме того, там настаивают на том, чтобы Киев предоставил больше свободы действий младшим офицерам.