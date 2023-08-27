«Через пять лет Украины уже не будет», — такое мнение высказал в интервью Redacted бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он уверен, что украинская экономика «будет продолжать разрушаться». Планы США по уничтожению России вышли с точностью до наоборот: от экономических проблем страдает Киев, а не Москва, а вместо Путина в скором времени будет свергнут Зеленский, утверждает аналитик.

В начале этой недели, или, если быть точным, на прошлой, в Министерстве обороны выступали генерал Милли и Ллойд Остин. Обсуждались самые разные темы. Один из вопросов, который задал журналист, в частности, звучал так: «Каким будет конечный результат для Украины? Какова цель? Когда мы сможем объявить о победе, или как мы поймём, что миссия выполнена и что всё прошло успешно?» Возвращаясь к аналогии с Ираком: как вы думаете, существует ли план? Как должна выглядеть Украина через пять лет, если мы продолжим вливать в эту страну оружие на 40 миллиардов долларов? Кто-нибудь продумал, как это будет выглядеть через несколько лет?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Нет, через пять лет Украины уже не будет. В том виде, в котором этот конфликт идёт сейчас, возможность Украины сохраниться в качестве страны, на мой взгляд, находится под большим вопросом. Во-первых, они потеряли свою экономику. Представьте себе артерии, которые ведут к сердцу. Так вот, одна из главных артерий идёт от южного побережья, от Чёрного моря — это главный экономический выход как для импорта, так и для экспорта путём контейнеровозов. Этого больше нет и не будет. Россия взяла это под контроль. Я абсолютно уверен, что Россия возьмёт под контроль и Одессу в течение ближайших двух или трёх месяцев, может быть, раньше. Но Россия уже де-факто контролирует южное побережье. Туда ничего не входит и не выходит без одобрения России. Таким образом, потерян этот огромный кусок. Возможность получения продовольствия и жизненно необходимых ресурсов зависит от того, что проходит через границу с Польшей. А там действует физическое ограничение на количество поездов и грузовиков, которые могут ездить туда-сюда. В ходе этого экономика Украины будет разрушаться.

Они будут постоянно требовать от Запада больше денег. До сих пор люди были готовы помогать, но и это подходит к концу. Если вы посмотрите, что происходит в таких странах, как Австрия или даже Польша, — они начинают вытеснять украинских беженцев. Раньше они принимали их, размахивали жёлто-синим флагом, пели им дифирамбы. Теперь они выгоняют их из отелей и говорят: «убирайтесь отсюда!». И некоторые из этих украинских беженцев оказываются очень нежеланными гостями: например, они избивают людей на улицах.

Так что экономические потребности Украины никуда не денутся, они будут расти, а внутренних возможностей для их удовлетворения — производства денег, выращивания продовольствия, крупных производственных центров, которые существовали раньше, — у неё не будет. В дальнейшем они будут в значительной степени контролироваться Россией. Так что возвращаемся к вопросу «а думали ли они о плане?». Я полагаю, что Остин и другие заявляли, что они победят Россию силой, что у неё не будет другого выхода, что ей придётся сдаться, что Путин уйдёт и что экономическое давление на Россию будет настолько сильным, что она рухнет.

Но происходит обратное: это произойдёт с Украиной. Зеленский вполне может быть смещён в результате переворота в течение ближайших трёх-четырёх недель из-за большого недовольства войск на Восточном фронте. Россия будет цела, а США придётся думать, как отступить от обозначенных позиций. Потому что Россия — настоящая мировая держава как с экономической, так и с военной точки зрения.

Дата выхода в эфир 26 августа 2023 года.