Bloomberg: Трюдо пообещал Киеву поддержку НАТО и G7 столько, сколько потребуется

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что страны G7 готовы к тому, что украинский конфликт продлится долгое время, пишет Bloomberg. По словам Трюдо, «Большая семёрка» будет продолжать поддерживать Украину всё это время, чтобы «не позволить России победить».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры стран «Большой семёрки» понимают, что конфликт на Украине может затянуться и готовы поддерживать страну столько, сколько потребуется, сообщает Bloomberg.

«Мы всегда знали, что это будет долгий процесс, — заявил во время интервью об Арктике в кулуарах ассамблеи Глобального экологического фонда в Ванкувере Трюдо, отвечая на вопрос о том, как продвигается украинское наступление. — Безусловно, судя по разговорам, которые мы вели на G7 и в НАТО, мы готовы к войне, которая займёт столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить».

Как напоминает новостное агентство, российская спецоперация на Украине усилила геостратегический интерес к Арктике. После вступления Швеции в Североатлантический альянс Москва станет единственной арктической страной, не входящий в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость того, чтобы члены альянса выделяли на оборону не менее 2% ВВП. Канада этого не делает, но при этом утверждает, что некоторые из её вкладов в обеспечение безопасности не учитываются при расчёте.

Между тем, Трюдо заявил, что его правительство обязалось выделить $29 млрд в течение 20 лет на модернизацию системы ПВО Norad и обязалось заменить устаревшие самолеты CF-18 на истребители F-35, отчасти из-за опасений относительно безопасности Арктики.

«Будь то строительство новых полярных ледоколов, или арктические морские патрульные корабли, строительство которых мы только что завершили, — всё это то, во что мы продолжаем инвестировать, так как безопасность в Арктике — реальная проблема», — отметил премьер.

По словам Трюдо, до недавнего времени, даже несмотря на то, что Россия становилась «всё более агрессивной», её действия в Арктике оставались «конструктивными». Однако он полагает, что сейчас Москва иначе смотрит на этот район. «Они не перешли к прямой угрозе в Арктике, но возникает ощущение, что это не столько потому, что они сдерживаются, сколько потому, что они заняты в других регионах. Похоже, ничто не мешает им сейчас крайне негативно влиять на безопасность в Арктике», — приводит его слова Bloomberg.