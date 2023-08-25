Wall Street Journal: тактика Украины не соответствует ожиданиям Вашингтона

Американские и украинские военные по-разному представляют необходимую тактику наступления, сообщает The Wall Street Journal. В то время как Залужный настаивает на продвижении малыми ударными группами, Вашингтон требует концентрированного удара с координированным действием пехоты, артиллерии и механизированных частей. Американские официальные лица предупреждают Киев, что повторно военную помощь в таком объёме они предоставить не смогут и ему сто́ит прислушаться к советам Пентагона.

«Интенсивные закулисные дебаты по поводу стратегии и тактики возобновления медленного контрнаступления Киева» идут уже в течение нескольких недель. The Wall Street Journal сообщает, что Пентагон призывает украинцев использовать навыки, полученные на европейских военных полигонах, и сконцентрировать силы на прорыве обороны России по направлению к Азовскому морю.

Несмотря на некоторые изменения тактики ВСУ, между Вашингтоном и Киевом сохраняются разногласия по вопросу, как лучше распорядиться оставшимся до зимы временем, чтобы прорвать оборону России. Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный обвиняет американцев в том, что они «не понимают природу конфликта». «Это не противоповстанческая деятельность. Это Курская дуга», — приводит мнение Залужного американский журнал.

В свою очередь, американцы настаивают, что поставили достаточно оружия для наступления, и сомневаются в своей возможности сохранять длительное время достигнутый уровень снабжения украинской армии. «Мы построили эту гору из стали для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова», — заявил американский экс-чиновник The Wall Street Journal и дополнил, что ещё одного такого объёма вооружения «не существует».

И американские, и украинские официальные лица всё ещё сохраняют надежду на успех наступления ВСУ. Американское издание даже указывает, что «Залужный сообщил официальным лицам США, что его войска находятся на пороге прорыва».

Американское командование, в свою очередь, считает, что Украине следует сосредоточить свои силы к северу от города Токмак, на участке, который «обычно считался самым трудным для прорыва». При этом в Вашингтоне «выражают разочарование» решением Зеленского продолжать бои у Бахмута (Артёмовска. — ИноТВ), хотя город и может иметь значение для морального духа украинских вооружённых сил.

The Wall Street Journal указывает, что украинское командование в последнее время прислушивается к американцам и, например, «перешло к обороне в восточной части Запорожской области». Теперь американские военные призывают усилить концентрацию сил для наступления и более активно применять сочетание артиллерии, механизированных подразделений и противоминной техники для прорыва российской оборонительной линии.

Здесь можно наблюдать ещё одно расхождение в стратегии между Киевом и Вашингтоном. В то время как первый настаивает на применении малых ударных групп для «сведе́ния потерь к минимуму и сохранения долгосрочного боевого потенциала», последний считает, «что атаки небольших украинских подразделений на узких фронтах замедляют наступление и дают россиянам больше возможностей для ответа, в том числе с помощью мин, которые распределяются посредством артиллерийских ударов и подразделений, вооружённых реактивными гранатами».

«Нет, мы не считаем, что конфликт зашёл в тупик», — заявил во вторник советник американского президента Джейк Салливан. Своим комментарием он ответил на ширящиеся опасения в американском обществе о бесперспективности украинского наступления. The Wall Street Journal, однако, отмечает, что американцы недовольны тем, как украинцы используют опыт, полученный на учебных полигонах в Европе.

США и партнёры по НАТО предоставили украинцам 40 своих полигонов и переподготовили около 70 тыс. солдат. Предполагалось, что этих сил будет достаточно для прорыва. Упор 12-недельной подготовки делался на объединение усилий артиллерии, механизированных частей и пехоты на одном участке фронта. Для украинцев даже были организованы недельные учения, приближенные к боевой реальности, на которых американские вооружённые силы играли противника украинцев, сообщает американское издание.

Обучение украинских солдат всё ещё продолжается, отмечает The Wall Street Journal, в частности, два батальона ВСУ завершат его только осенью и одновременно получат американские танки Abrams и технику для разминирования. Одной из заявленных целей обучения является осуществление прорыва без главного преимущества США — военно-воздушных сил.

«Украина располагает лишь небольшими военно-воздушными силами, а поставки F-16 американского производства не ожидаются до середины-конца 2024 года», пишет The Wall Street Journal. И хотя «некоторые в Пентагоне признаю́т наличие проблемы», официальные американские лица продолжают настаивать, что «моделирование показало, что украинцы в любом случае могут добиться успеха».

Наступление без поддержки с воздуха будет для украинцев проблематичным, признаёт высшее командование США. Так, министр Армии США Кристин Вормут отметила, что «американские военные сочли бы такого рода боевые действия сложными, особенно если у них не было превосходства в воздухе, а у противника было время подготовить свою оборону». Министр также отметила, что у украинцев было всего несколько недель для изучения американской тактики.

В связи с этим некоторые бывшие официальные лица США говорят, что разочарование Пентагона темпами украинской атаки неуместно. «Когда Америка ведёт общевойсковое наступление, она сражается, обладая превосходством в воздухе на поле боя», — сказал, например, Филип Бридлав, генерал ВВС США, занимавший с 2013-го по 2016-й пост высшего военного командующего НАТО. «У Украины этого нет (авиации. — ИноТВ). Мы также не предоставили Украине дальнобойную точную артиллерию», — продолжает Бридлав. «Поэтому, когда идут все эти разговоры о том, что они терпят неудачи, нам нужно посмотреть в зеркало».

Украинские военные, в свою очередь, отмечают некоторую нерациональность распределения техники по подразделениям. Часто западная техника достаётся подразделениям, которые имеют мало боевого опыта, или вообще только сформированным частям. The Wall Street Journal пишет в связи с этим, что «доля украинских солдат, имеющих предыдущий боевой опыт, в обученных США батальонах варьируется от 50 до 70 процентов».

Кроме распределения техники, беспокойство вызывает и моральный дух ВСУ. «Какие бы тяжёлые учения ни были, в реальности всё гораздо тяжелее», — приводит американская газета мнение одного из украинских солдат. Столкнувшись со сражениями в траншеях, «на одной из наиболее укреплённых линий, которые есть у России на всей Украине», солдаты Украины оказываются шокированными, заключает газета.