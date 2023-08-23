Украина проигрывает войну, считает экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. Однако, несмотря на ряд объективных фактов, на Западе продолжают утверждать обратное, отметил он в интервью Judging Freedom. Более того, даже высокопоставленные американские генералы верят, что Украина будет воевать с Россией до победного конца, — и это пугает, потому что в итоге всё это грозит превратиться в «русский Вьетнам».
Насколько значительно Украина проигрывает войну?
ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ:Для этого нет другого определения, с точки зрения потерь, с точки зрения невозможности создать боеспособную армию, недостатка снаряжения, недостатка боеприпасов — с какой стороны ни посмотри, Украина не побеждает.
Однако, несмотря на эти объективные факты, мы на Западе продолжаем слышать точно противоположное. Это практически похоже на горячечный бред. И это не ограничивается средствами массовой информации — это также распространено среди некоторых наших высокопоставленных военных чиновников.
Прошлым вечером я выяснил — я спросил своего друга и сказал ему: надеюсь, реальность начинает вырисовываться. А он сказал нет. Генералы убеждены, что Украина будет сражаться с Россией до победного конца. В итоге получится так, что это превратится в русский Вьетнам. И, по его словам, старшие генералы действительно в это верят, что пугает. Я имею в виду, это один из худших вариантов восприятия реальности, и я даже не знаю, с какой стороны к этому подступиться.
В многофункциональных центрах Оренбургской области оказали более 1 млн услуг с начала 2023 года. Чаще всего жители обращались по поводу регистрации права собственности на недвижимое имущество — свыше 180 тыс. раз.
Последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области практически ликвидированы, восстановлены все коммуникации, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо во время встречи с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в области снят режим ЧС федерального уровня.
Прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис предложила начать судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа раньше запланированного срока — 23 октября 2023 года вместо начала марта 2024 года.
Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на запрос сборной США, которая направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) просьбу о предоставлении места для своего представителя на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Главный эксперт hh.ru, эксперт по рынку труда Наталья Данина заявила, что, по данным анкетирования, более 40% компаний пересмотрели зарплаты в течение первых шести месяцев 2023 года, ещё 39% собираются сделать это в течение второго полугодия, преимущественно в декабре.