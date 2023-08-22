Правый немецкий политик Бьорн Хёке считает, что Запад хочет продлить конфликт на Украине и поэтому продолжает поставлять оружие Киеву. В интервью изданию Blick глава регионального отделения «Альтернативы для Германии» заявил, что конфликт на востоке Европы имеет предысторию и Западом десятилетиями проводилась ошибочная политика, в частности, были проигнорированы предупреждения Путина о том, что вступление Украины в НАТО является красной чертой для России. Немецкий политик сожалеет об упущенных возможностях партнёрства между Россией и Германией.
Бьорн Хёке выступает против продолжения поставок оружия на Украину. Глава тюрингского отделения «Альтернативы для Германии» считает, что конфликт на востоке Европы «должен быть прекращён как можно скорее и неважно, кто в нём виноват». В интервью швейцарскому изданию Blick немецкий политик указывает, что «найти виновного» должны не политики, а историки. Первые же должны «действовать как сила мира», особенно это касается Германии, уверен Хёке.
В интервью он отмечает, что «тот, кто поставляет оружие, не хочет мира, он хочет продлить войну», и считает необоснованными обвинения в адрес Владимира Путина. Западные СМИ, по мнению Хёке, «хотят представить Путина новым Гитлером», но игнорируют тот факт, «что в преддверии войны имели место десятилетия ошибочного развития» отношений между Россией и Западом. Ошибки были допущены в вопросе расширения НАТО на восток и в планах по интеграции Украины в альянс. Немецкий политик напоминает, что Путин не раз заявлял, что вступление Киева в НАТО является красной чертой для России, и считает допустимым, что «великие державы имеют сферу влияния».
Правый политик сожалеет, что партнёрство России и Германии не состоялось. «Путин неоднократно давал понять, что заинтересован в сотрудничестве с Европой, например, в своём выступлении в бундестаге Германии в 2001 году он указал, что Германия и Россия являются естественными партнёрами в Европе», — заявил Хёке в интервью Blick. По мнению члена АдГ, объединение «немецких технологий и российских ресурсов» сделало бы обе страны «непобедимыми».
В своём интервью он подчёркивает, что продолжающийся конфликт расстраивает его. Для выхода из него Европа должна пересмотреть свои внешнеполитические отношения, уверен Хёке. «Если Европа хочет мира, то она должна оторваться от американцев», так как «интересы Америки не совпадают с интересами Европы».
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