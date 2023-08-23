Немецкий генерал: у ВСУ нет шансов против блестящей обороны России
НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая телеканала Die Welt: В настоящее время с фронта поступает мало сообщений, это плохие новости?
РОЛАНД КАТЕР, бывший генерал-лейтенант бундесвера: Я думаю, это плохая новость, хотя, с другой стороны, надо сказать, что меня там нет или нас там нет. Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось. Да, Украина немного продвигается шаг за шагом, но я по-прежнему считаю, как я уже неоднократно говорил, ошибкой продолжать борьбу с этой блестящей системой защиты лобовыми атаками. Я полагаю, что придётся прибегнуть к другой тактике.
НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: То есть следующая дискуссия — поставки F-16 (Украине. — ИноТВ), как минимум они должны состояться. Генерал, спасибо за ваши пояснения.
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