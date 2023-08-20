Британский полковник: в НАТО теряют надежду на успех Украины в конфликте с Россией

НАТО не способно отстаивать свои принципы и, по всей видимости, больше не надеется на победу Украины, пишет полковник британской армии Ричард Кемп в The Daily Telegraph. При этом сам Кемп призывает Запад расширить поддержку Украине и обеспечить страну достаточными ресурсами, чтобы вытеснить Россию.

НАТО, похоже, больше и не надеется на победу Украины, пишет в статье для The Daily Telegraph полковник британской армии Ричард Кемп. По словам полковника, на это указывают неутешительные оценки украинского наступления союзниками по Североатлантическому альянсу и их высказывания.

Так, на этой неделе руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Позже он извинился за свои слова, но не отказался от них. И даже уверения генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга в том, что мирные переговоры будут проходить на условиях Киева, не развеяли подозрений в том, что Йенссен раскрыл то, как видит конфликт на самом деле. Более того, недавно американская разведка сочла, что наступление Киева не достигнет своей цели — «перерезать российский сухопутный коридор к Крыму». На этом фоне некоторые пришли к выводу ни Россия, ни Украина не добьются стратегически важных успехов.

Единственным выходом из этой ситуации Кемп называет расширение западной поддержки Украине и обеспечения страны достаточными ресурсами, чтобы вытеснить Россию, если не в этом году, то в следующем.

«Однако спустя два года после бесславного отступления из Афганистана Запад, похоже, снова стоит на пороге поражения», — предупреждает британский полковник, учитывая, что многие на Западе уже склоняются к тому, чтобы оказать давление на Киев с целью признать территориальные потери. «Иными словами, сейчас мы наблюдаем неспособность Запада отстаивать свои принципы», — добавляет Кемп.

Вместо этого он призывает оказать Киеву ту поддержку, которую западные страны не смогли оказать до сих пор. Автор статьи полагает, что все последние сообщения из Вашингтона не говорят ничего нового, а лишь подтверждают идентичные февральские оценки, согласно которым нехватка техники и сил приведёт к провалу наступления. По его мнению, на Западе должны предоставлять Украине вооружение по первому требованию президента Владимира Зеленского.

Кемп считает, что вместо того чтобы ещё в начале года предпринять решительные действия по обеспечению Киева необходимым вооружением, США и Германия призвали Украину воевать в соответствии с тактической доктриной НАТО. При этом Запад дозированно поставлял военную технику, «препираясь и разводя руками», когда разговор заходил о поставках танков, истребителей F-16, ракет ATACMS и кассетных боеприпасов. Как в своей статье для The Daily Telegraph пишет британский полковник, Украина могла бы добиться больших успехов на поле боя, если бы Запад не затягивал с поставками вооружения.

Заявления Йенссена и всех остальных, кто выступает за переговоры, Кемп называет «смешными». Он уверен, что Москва не согласится на какое-либо расширение НАТО. Но даже если бы Кремль согласился, Киеву не было бы никакой пользы от присоединения к альянсу, который сделал себя «неактуальным, фактически капитулировав перед Россией».