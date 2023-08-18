Хотели припугнуть Киев — Focus о предложении НАТО по разделу Украины

Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Украиной части своих территорий в пользу России в обмен на вступление в альянс, сообщает Focus. Но это предложение вызвало большое негодование в Киеве, так что военная организация тут же совершила «дипломатический отход». Однако прозвучала эта идея не случайно, убеждён автор статьи Ульрих Райтц. Не исключено, что таким образом США хотели надавить на украинцев, чтобы они активнее проводили контрнаступление, ведь на носу выборы американского президента.

Недавно глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен предложил Украине отдать часть своих территорий в обмен на возможность вступить в альянс, сообщает Focus. В Киеве оно вызвало возмущение, и тогда представитель военной организации совершил «дипломатический отход», но от самой идеи никто официально не отказался.

«Что же это было? И почему это произошло именно сейчас?» — задаётся вопросами автор статьи Ульрих Райтц. Не исключено, что цель этих заявлений заключалась в том, чтобы усилить давление на украинцев, чтобы они активнее проводили контрнаступление. В Белом доме уже не раз давали Киеву понять, что ожидают к осени существенных успехов на поле боя, ведь на носу выборы президента США.

Украинцам такой сценарий наверняка напоминает «карикатуру», продолжает немецкий журналист. Сначала из-за медлительности американцев и европейцев — и в первую очередь немцев — русские смогли закрепиться на занятых ими территориях. Потом союзники не предоставили Киеву истребители и крылатые ракеты, а теперь кричат: «Давайте побыстрее! А если не ускоритесь, потеряете часть своей страны. Но остальная часть сможет вступить в НАТО. (Олаф Шольц прошепчет: «Возможно»)».

В таком случае Украина станет разделённой, как в своё время Германия. Возникнет Западная Украина и Восточная, а между ними будет высокая стена. ФРГ и ГДР смогли просуществовать в таком формате 40 лет. Как никак царила холодная, а не горячая война. Однако большая разница заключается в том, что разделение Германии было результатом краха тоталитарной диктатуры. А Украина напротив стала жертвой нападения такой «диктатуры». Так что разделение страны станет для главы Кремля Владимира Путина частичным успехом. А Западу такое решение в будущем ещё дорого обойдётся, заключает Райтц.